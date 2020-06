El llanto de Lola Latorre al recordar la crisis familiar que tuvo como protagonista a Diego Latorre

Lola Latorre es la hija mayor del ex jugador de fútbol y periodista deportivo Diego Latorre y la panelista de espectáculos Yanina Latorre. Es modelo y estudiante de Derecho en la Universidad Torcuato Di Tella y el año pasado ganó notoriedad tras su participación en el Bailando, donde fue una de las figuras.

Este sábado a la noche, la joven de 19 años participó como invitada del programa PH, Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff, y lloró al hablar sobre la relación con su padre y la dura situación que debió atravesar su familia luego de que se hiciera público que el ex futbolista había tenido una aventura extramatrimonial.

En el momento del programa en que los invitados pasan a un punto de encuentro para compartir anécdotas e historias de vida, la modelo y panelista Luciana Salazar, el humorista Coco Sily, el futbolista Brian Sarmiento y la joven hija del matrimonio Latorre conversaron sobre las situaciones en que se enojaron con alguien que amaban.

“Bueno, Luli contaba del papá, yo también”, dijo Lola a su turno, mientras intentaba contener las lágrimas. “No me quiero poner sensible. Me cuesta mucho todavía hablar de este tema. Pero con todo lo que pasó con papá, todo lo de la familia...”, expresó en relación al escándalo que involucró a sus padres a mediados de 2017. “Tranquila, acá la idea no es que la pases mal y que cada uno cuente lo que quiera, porque a veces también es una presión, es como muy público todo”, le aclaró el conductor del ciclo.

“La verdad es que no lo hablo mucho”, respondió ella. “No sé si fue un enojo, sino que fue una traición. Me sentí traicionada como hija. Papá siempre fue un ídolo para mí y todo eso fue lo peor que me pudo haber pasado”, dijo sobre su reacción y contó cómo es el vínculo entre ellos a partir de ese episodio: “Hoy en día me cuesta un montón la relación. No tengo una muy buena relación con él. Pero intento cada día tratar de olvidarme y superar eso que me cuesta todos los días”.



Luego, la joven modelo reivindicó el rol que tuvo su madre en ese momento. “Ella es como súper guerrera y me enseñó eso, a ser fuerte y que estas cosas no hay que normalizarlas pero pasan. Y cuando pasanà él sigue siendo mi papá, la verdad, y no me puedo olvidar de eso. Me dio un montón de cosas a pesar de todo lo que pasó y no me puedo olvidar de eso”, explicó Lola. “Yo lo amo pero esto para mí fueà me rompió el corazón. Y hoy en día sigo como enojada, frustrada. Hay veces que estoy re bien y lo miro, me acuerdo y digo ‘no’, ¿entendés? Sé que es bueno siempre dar segundas oportunidades, segundas chances. Pero bueno, me cuesta”.

“Dan ganas de abrazarla”, respondió “Luly” Salazar. “Lo único que me sale decirte, y me emocionaste, es que se nota que sos la luz de los ojos de tu papá”, intentó consolarla Coco Sily. “Y te quiero decir algo como hombre grande: todos cometemos errores porque la vida es difícil. Pero eso no tiene que opacar ni un poco lo que es tu papá para vos. Hay gente que se equivoca mucho más grave que eso”.



Entonces Lola siguió con su relato y narró cómo vivió los primeros días del escándalo, cuando ella tenía 17 años y aún estaba en el colegio: “Al principio yo lo negaba. Y me acuerdo que una amiga mía me mandó un mensaje: ‘Loli, cualquier cosa estamos para vos’ y yo no entendía nada. Le decía ‘pero qué, no entiendo, ¿qué pasó?’”, contó. “Falté al colegio toda esa semana y el primer día que fui después de eso me sentía mirada por todos lados. Más allá de la tele y los medios, que me miren mis amigas... ¿viste esa mirada como de compasión? No sé, es difícil. Me acuerdo de ese primer momento. Yo sé que soy la luz de los ojos de mi papá y que me ama y no lo dudo, pero es difícil. Y sé que todos cometemos errores pero tampoco hay que normalizar esos errores”, agregó en respuesta al consejo del humorista.

La joven explicó que para ella la palabra de su padre “era muy fuerte”. “Cuando hizo eso me sentí traicionada, no sé por qué”, siguió. “No dudo del amor que tiene por mi hermano y por mí pero me duele y ese ídolo que yo tenía es cómo se me cayó. Y todavía no pude recuperar la relación que tenía con él, la verdad”, confesó. “Entiendo que la gente se equivoca y que no lo hizo para dañarnos a nosotros pero bueno, siempre fue algo que me costó”.

“Estoy orgullosa de ella! Trato de enseñarle y ayudarla a crecer! La vida no es fácil! Pero siempre estoy atrás, bancando todo para tratar de que sea feliz”, escribió este domingo Yanina Latorre junto al video de su hija.



Fuente: Infobae