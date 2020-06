Belloso: “No podemos esperar a un país para reanudar las copas”

Gonzalo Belloso, Secretario General Adjunto y Director de Desarrollo de la Conmebol, advirtió hoy que este organismo ‘no puede esperar a un país que no esté en condiciones por razones extradeportivas, políticas u organizacionales, para reanudar las Copas Libertadores y Sudamericana en septiembre‘.

“Por los datos que tenemos, pensamos que en septiembre podríamos estar compitiendo en toda Sudamérica. Los especialistas sanitarios nos dicen que podría ser que en agosto ya no haya más picos de contagios y por eso tenemos los protocolos listos para jugar en los últimos días de ese mes o a más tardar en septiembre”, sostuvo en TyC Sports el exfutbolista argentino de Rosario Central, Lanús y Racing.

“El protocolo nuestro es que cada equipo deberá tener como mínimo 15 días entrenando, porque lamentablemente no podemos esperar a un país por situaciones que son extradeportivas, de política u organización, para reanudar las competencias”, alertó.

Y apuntando directamente a la Argentina, que no tiene previsto cuando regresarán justamente los equipos a los entrenamientos, ya que el presidente de AFA, Claudio Tapia, ya avisó que eso sucederá ‘solamente cuando todo el país entre en la fase 4 de cuarentena por la pandemia de coronavirus‘, su aviso sonó preocupante para las posibilidades de los representantes nacionales que intervienen en esos certámenes.

“A estas Copas las hacen grandes que las juegan los 10 países sudamericanos, y por eso esperamos ansiosamente que participen todos, pero si algún país no puede hacerlo, entonces veremos de contar con la posibilidad de que jueguen en otro lado”, subrayó la advertencia que surgió de su boca tras la reunión masiva que mantuvieron los dirigentes de los 10 países miembro con el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, el pasado viernes.

“Por eso la Conmebol no tiene previsto hasta el momento cambiar de formato para la fase final de la Libertadores y la Sudamericana como sí lo hizo la Champions League, cambiando las definiciones de ida y vuelta por definiciones a un solo partido. Y si hay que terminar jugando finales en diciembre o en enero del año próximo, no habrá problema. Lo podemos estirar hasta cuando sea porque porque tenemos que darles lugar a los campeonatos locales de cada país”, remarcó finalmente Belloso.