Pata Medina: "Macri tiene que estar colgado en la plaza"

El extitular de la Uocra de La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina, afirmó que es "totalmente inocente" y que le "armaron una causa sin fundamentos", al tiempo que apuntó duro contra el expresidente Mauricio Macri y dijo que es un "vendepatria, que tiene que estar colgado en Plaza de Mayo".

"Me armaron una causa sin fundamentos. Mi familia fue presa injustamente. La democracia me debe la libertad y voy a pelear por eso", consideró el gremialista en declaraciones a Radio Rivadavia. Medina cumple prisión domiciliaria por una causa de asociación ilícita, extorsión reiterada y coacción agravada.

Con duras críticas a la administración anterior, Medina sostuvo: "Macri es un hijo de puta y fue un vendepatria. Tiene que estar colgado en la Plaza de Mayo".

"A Macri lo eligieron y no le dio respuesta al pueblo", señaló el sindicalista platense, e indicó que "puso en riesgo al país, mató de hambre al pueblo y fundió a la Argentina".

Además, contó que estuvo "60 días en una habitación de 3x3 sin ventilación en Ezeiza", y que se "peleaba mucho con las fuerzas policiales adentro para defender los derechos de los presos".

Respecto a las causas que enfrenta, insistió: "Por mis hijos aseguro que no hubo transacciones por $180 millones como dice en la causa. Eso se cae".

"Ya investigaron todo. No soy rico para nada. Los medios gorilas de Argentina dijeron que tenía Ferrari, helicópteros, yate, casas en Estados Unidos. No tengo VISA ni tarjeta de crédito. No demostraron nada", subrayó Medina, que se encuentra preso con domiciliaria desde febrero pasado. "Mi hijo se quedó sin la mamá y el papá por un año y pico cuando tenía 6 años", expresó el sindicalista, que también aseguró que "no tenía armas en el sindicato" y que es "víctima de los jueces y políticos corruptos".

A su entender, "hay gente que le tiene miedo al movimiento obrero, por el solo hecho de ser peronista". Y cuestionó que sus pares no lo apoyaron al momento de ser detenido: "El sindicalismo se metió abajo de la mesa cuando me metieron preso".

Antes de recibir el beneficio de la domiciliara en febrero, el sindicalista estuvo detenido en la cárcel de Ezeiza durante dos años, acusado por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, extorsión reiterada y coacción agravada.

Denuncian a Conte Grand

El fiscal general de los tribunales de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, denunció ayer al procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, y a otros representantes del Ministerio Público por su presunta participación en el armado de causas contra dirigentes políticos y gremiales.

La denuncia fue presentada ante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien lleva adelante la causa por presunto espionaje contra referentes políticos de todos los espacios durante la administración de Mauricio Macri.

Según expresó, los supuestos delitos se habrían realizado a través de la "Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora"".