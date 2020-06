Caballos Peruanos: El nacional está casi descartado

El presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Peruanos de Paso (Aaccpp), Sergio Usandivaras, indicó que "es poco probable que se realice el concurso nacional, por las complicaciones que implicará el traslado de concursantes desde todo el país y los jueces, que viajan desde Perú", pero consideró que "se podría llegar a realizar el concurso provincial en noviembre, siempre que Salta siga sin circulación del virus".

Otras prioridades

No obstante, anticipó que "todo dependerá de la situación económica que quede luego de la pandemia. Honestamente no podemos hacer una muestra si la gente está fundida. ¿Quién va a querer ir a verla si no tienen un peso?", cuestionó.

"A nosotros como asociación hoy nos preocupa la gente, el país, y aquellos que hace 90 días no están pudiendo trabajar pero están teniendo que mantener costos fijos, nosotros no podemos pensar en un concurso en este contexto", insistió y concluyó: "Hay que ir por partes: primero está la salud, después la economía y después pensemos en algo que, si bien es importante para nosotros, debemos reconocer que no es esencial y, primero, hay que pensar en lo esencial. La Asociación no va a dejar de ser solidaria con el momento que vive el país".

.