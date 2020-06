Cherutti y Belén Francese se contagiaron en el programa de Lizy Tagliani de COVID-19

Miguel Ángel Cherutti y Belén Francese confirmaron hoy que sus hisopados de coronavirus dieron positivo. Cabe recordar que los dos participaron de El precio justo, el programa de Lizy Tagliani, quien también tiene coronavirus.

En ese sentido, Cherutti demostró su sorpresa en Informados de todo: “Casi no podía dormir, yo tengo buen humor pero estas cosas me afectan. Por mi hijo y por mi mujer”. “En ningún momento sentí síntomas, me sentía bárbaro. Y pasa esto que es algo tan nuevo que no entendía, yo esperaba el negativo”, afirmó.

Sobre el momento en que se enteró el resultado del hisopado, aseveró: “Llamé a la médica y fue un momento jodido. Es feo. Ayer estaba pum para arriba y hoy no lo estoy. Pero sé que se me va a pasar”. “Les pido a todos que se queden tranquilos. Trato de tomarlo como una gripe que va a pasar. De salud estoy bien. El jueves me voy a hacer un nuevo control, porque ya habrían pasado los 15 días de la fecha del programa. Mi familia no tuvo ningún síntoma por suerte”, agregó.

Sobre su participación en el programa, relató: “Éramos 30 personas en un edificio enorme. Uno no se daba cuenta de los riesgos de un programa de entretenimiento en el momento. Hubo un acercamiento. Hay que reconocerlo”.

Por su parte, Belén Francese confirmó la noticia en Instagram: “Lamentablemente Faby y yo. Estamos con COVID, estoy en shock, con un poco de miedo a nadie le gusta enfermarse, menos de algo que no conoce, angustia y una mezcla de sentimientos, pero más que nada con miedo por mi mamá porque la vi el viernes 12. Recen por ella, Los quiero mucho, Gracias a todos por estar pendientes. Cuídense Mucho”.