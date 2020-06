Agüero fue operado con éxito en España

El delantero del Manchester City Sergio Agüero fue operado con éxito hoy en la ciudad española de Barcelona, tras sufrir una rotura de menisco externo de la rodilla izquierda y el propio jugador señaló que ‘todo salió bien‘, a la vez que dijo que comenzará prontamente con la recuperación.

“Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo”, reveló el futbolista en su cuenta oficial de la red social Twitter @aguerosergiokun.

Tras realizarse la intervención, la novia de Agüero, Sofía Calzetti, se mostró feliz y colocó una foto del jugador en la habitación de la clínica en la cual manifestó: ‘Gracias a Dios todo salió bien‘.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, señaló que aún no sabe cuándo regresará Agüero de Barcelona, a la vez que indicó que el doctor Cugat les dirá ‘con mayor exactitud‘ los pasos a seguir para que el jugador tenga una pronta recuperación.

Al ser consultado acerca del regreso del delantero a las canchas, Guardiola indicó: “No sé cuándo va a reaparecer aunque esperamos que llegue a tiempo ante el Real Madrid”.

El ex Independiente sufrió la mencionada lesión durante el partido en el cual Manchester City se impuso por goleada 5 a 0 ante Burnley correspondiente a la trigésima fecha de la Premier League.

Luego de conocerse el grado de la misma, el futbolista viajó hacia Barcelona para tratarse con el doctor Ramón Cugat, el mismo médico que lo operó en 2018, en la previa del Mundial de Rusia, quien se hizo cargo de la artroscopía.

Al no tener una lesión ligamentaria, se estima que, de no mediar inconvenientes, la recuperación le demandará a Agüero unas seis semanas, por lo que llegaría al enfrentamiento ante Real Madrid por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Este encuentro se jugará el viernes 7 o el sábado 8 de agosto en Inglaterra y que corresponde a la revancha de la citada serie a la cual el elenco dirigido por Pep Guardiola tiene la ventaja tras imponerse por 2 a 1 en la ida disputada en el Santiago Bernabéu.