González: “Es mi primera experiencia con el amor de mi vida”

El exvolante de Rosario Central Cristian González, quien fue presentado como nuevo director técnico canalla, mostró su felicidad por ocupar el cargo, su primera experiencia como entrenador.

“Es mi primera experiencia como técnico y es el amor de vida, no hay palabras para describir la felicidad que siento”, afirmó el exjugador de Central, Boca Juniors, San Lorenzo; Zaragoza y Valladolid, de España e Inter, de Italia, y el seleccionado argentino.

El DT ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva de la ciudad santafesina de Granadero Baigorria, en el norte de Rosario, acompañado por el presidente del club, Rodolfo Di Pollina, el vicepresidente primero Ricardo Carloni y el director deportivo Raúl Gordillo.

“La historia de Central te obliga a salir a ganar, después hay sistemas y formas, pero tanto yo como casi todos los muchachos del cuerpo técnico hemos tenido la suerte de ponernos esta camiseta, y eso tiene que ser un plus porque sabemos lo que significa y el sentido de pertenencia que tenemos con Central”, advirtió.

Consultado sobre sus objetivos, el Kily sostuvo que “la idea es que desde la primera hasta todas las divisiones inferiores jueguen de la misma manera, el objetivo principal es formar jugadores, en un proyecto integral, para que lleguen a debutar en primera. Y con respecto a la primera el objetivo es tratar de ganar en todos lados”.

En este sentido, González opinó que “Central es grande por su historia y por su gente, por eso mi equipo va a jugar como era yo como jugador, con actitud, con intensidad, con rebeldía, algo que no se negocia, y me gustan los jugadores que juegan bien con la pelota y me encanta jugar con enganche”.