“Tramando haikus”, lo nuevo de Las Yuchanas

Según el sitio Conceptode.com el haiku es un tipo de poesía originaria del Japón. Consiste en un texto breve, compuesto por tres versos de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente, aunque la métrica no siempre es fija. “Su esencia original suponía la unión de dos ideas o imágenes poéticas y su ‘corte’ o separación por una final”, refieren. Además, instruyen que no presenta rima de ningún tipo y que, por lo general, entraña un sentimiento de admiración o fascinación del poeta respecto de la contemplación de la naturaleza, en especial si ello tiene que ver con el tiempo y el paso de las estaciones. “Su estilo suele ser sencillo, natural, sutil y austero, ofreciendo la mirada del poeta a partir de los detalles y de lo sensible, lo más alejado posible de los conceptos abstractos. Se aspira a que el ego del poeta o ‘hajin’ se haga a un lado y dé paso a la contemplación pura, al llamado ‘aware’”, clarifican.

La marca salteña de ropa Las Yuchanas, creada por las artistas plásticas Patricia Godoy y Otilia Carrique y la arquitecta Ivanna Costantini, encontró su inspiración en los haikus para su temporada otoño-invierno 2020.

Patricia Godoy contó que primero seleccionaron un corpus de poemas de autoría del creador del género Matsuo Bashö (el poeta más famoso del período Edo japonés y que vivió entre el 1644 y el 1694) y de Chiyo-ni (monja budista y poetisa que vivió entre el 1703 y 1775). Además, en esta entusiasta búsqueda seleccionaron algunas producciones de Jorge Luis Borges, Mario Benedetti y Octavio Paz, escritores a los que sedujo esta lírica breve.

Las Yuchanas escogieron imprimir en su indumentaria rimas que hicieran referencia a escenas de la naturaleza y de la vida cotidiana, porque estimaron que capturaban el espíritu de su indumentaria, a la que definieron “ligera, cómoda, que se pueda combinar para distintos eventos y horarios”.



“Nuestra impronta en el diseño tiene que ver con el dibujo, el grafismo, la mancha. La tipografía se suma como caligrafía, imagen y contenido”, señaló Godoy.

Añadió que “haikus de otoño-invierno propone dar una vuelta por la poesía, poner sobre nuestra piel un texto, un grafismo, una expresión, un poco de calor en estos tiempos devastados por la incertidumbre y las desigualdades. Un poema para la piel de otoño”. Las piezas que componen esta colección fueron confeccionadas sobre la base de moldería simple. Siguiendo su sino identitario, la marca vuelve a ofrecer talles amplios, expresados en ponchos, ruanas y vestidos de lanilla, una textura muy suave y abrigada en contacto con la piel. “Un poco por necesidad, otro poco por placer, a las mujeres nos gusta renovar ropa con cada temporada. Y estos son tiempos de sencillez, de comodidad, pero no por eso dejaremos de vestir algo original, que no se repita, que nos deje pensando...”, definió Godoy.

El proyecto de Las Yuchanas surgió de una presentación conjunta para obtener el Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural en 2017. Cuando les dieron el beneficio ellas compraron máquinas e implementos con los que montaron un pequeño taller. El trío diseñó estampados con la técnica de sublimación sobre gasa, seda fría, modal, algodón (tela sobre tela a modo de collage) y lanilla. El primer aliento de vida de Las Yuchanas generó musculosas, vestidos de mangas largas y cortas, camisolas, túnicas y buzos, con colaboración para algunos secretos de costura de la cooperativa de Vaqueros De mi pueblo. Desde un primer momento apuntaron a la versatilidad en las formas y caídas teniendo como norte la mujer dinámica y todo terreno, que sale por la mañana y vuelve a su casa por la noche, después de haber transcurrido un día cumpliendo múltiples roles. “Una blusa o túnica te va con un chupín de jean, con un palazzo. Las podés intervenir de distintas maneras y resultan ideales para distintas situaciones”, describió Godoy. Las Yuchanas esperan que se habiliten los museos para presentar “Tramando haikus” con un desfile y performance temática.