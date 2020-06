El automovilismo local sigue esperando ser habilitado

Hace casi un mes, dirigentes del Auto Club Salta presentaron un plan sanitario o protocolo para que los pilotos del Zonal del NOA puedan realizar pruebas en el autódromo Martín Miguel de Güemes.

Hasta el día de la fecha no hubo respuesta por parte de los funcionarios encargados de habilitar esta práctica.

Daniel Valenzuela, vicepresidente del ACS, manifestó su malestar por la falta de respuestas hasta el momento.

“No tuvimos respuesta alguna, averiguamos por todos los medios cómo se encuentra nuestra situación y ya debería estar para salir la habilitación, pero no pasa nada. Realmente ya estoy cansado de tratar de buscar la manera de que nos escuchen”, sostuvo Valenzuela en diálogo con El Tribuno. Además, agregó: “Si habilitan canchas de fútbol 5, no me parece que le prohíban a un piloto que se pueda subir a su auto, me parece ilógico. No tuvimos carreras este año, fuimos muy claros en el protocolo, solo queremos hacer pruebas; tres pilotos al día con diferentes turnos; con un mecánico por auto y su ayudante, pero tampoco no nos dijeron nada. Firmamos, tuve reuniones hasta hace unos días pero no hay respuestas, esto es desgastante. Supuestamente ya está para firmar, que ya sale pero no pasa nada”. El dirigente también explicó que los pilotos están pendientes y en permanente contacto con él.

“Ojalá vieran toda la fuerza que uno le pone y lo hago por los pilotos, pero esto cansa. No hay quien represente a los pilotos, el que estuvo de cerca conmigo puede dar fe de que estuve haciendo lo posible para que vuelvan, pero ya escapa de mis manos. La gente de la Asociación Argentina de Volantes (AAV) da un poco de tranquilidad pero esperamos que también sean escuchados a nivel nacional”, sintetizó el vice.

Cabe destacar que en Salta son quince autos que están en condiciones de realizar las pruebas y que incluso ya hay una diagramación previa de lo que serían los entrenamientos en caso de que se habiliten.

“No entiendo el criterio pero si nosotros, el automovilismo, vamos a ser siempre los últimos, me duele por ser dirigente y por ser expiloto, esto es mi pasión”, remarcó Valenzuela.

Clapier, campeón virtual

Mientras aguardan volver a la pista real, Matías Clapier se quedó el Zonal del NOA Virtual al disputarse la quinta y última fecha. El jujeño, que además fue uno de los organizadores del certamen online, fue el más rápido en las últimas 18 vueltas.

El podio del campeonato lo completaron Maxi Jarruz y Juan Haroian.