El tenis argentino, duro con Djokovic

El tenis argentino no le perdonó su actitud al número uno del mundo Novak Djokovic, quien se contagió de coronavirus luego de participar en un torneo de exhibición que él mismo organizó.

El presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri, criticó lo hecho por Djokovic en el “Adria Tour”, y lo calificó como una irresponsabilidad de alguien que tiene que dar el ejemplo. “Yo vi una irresponsabilidad compartida entre Djokovic y el Gobierno de Serbia, que autorizó ese torneo de exhibición con una gran cantidad de público (luego jugaron en Croacia)”.

“Por supuesto, después de jugar un partido de fútbol, de básquet y la fiesta en el boliche también es una irresponsabilidad total de los jugadores. Ahí vimos qué pasa cuando no se siguen los protocolos, es un ejemplo de cuando se hacen mal las cosas. Están todos contagiados de Covid”, agregó.

Por su parte, Guido Pella también disparó y aseguró que Djokovic “le faltó el respeto al mundo del tenis”, y dijo que no sabe “como va a salir parado de esto”.

“No podés hacer algo así por respeto a lo que está viviendo el mundo. No hay que ser indifierente a lo que está pasando”, dijo Pella, número 35 en el ranking ATP.

“Personalmente no creo que esto cambie el calendario de la ATP pero, si voy al US Open y me contagio, ¿de qué me disfrazo? ¿Quién me va a tratar? ¿Dónde? ¿Quién se va a a hacer cargo?, ¿Vale la pena arriesgarme?”, afirmó.

A su vez, Diego Schwartzman, actual número 13 del ranking ATP, indicó que lo que sucedió con Djokovic puede ser un aviso, sobre lo que les espera a los tenistas al regreso de la actividad.

“Hay que prepararse, puede pasar cuando volvamos. Es un buen aviso. Está haciendo un esfuerzo enorme para que la igualdad entre los jugadores sea mayor (sobre Djokovic). No se cuidó como se tenía que cuidar y lamentablemente le salió mal. Veo las buenas intenciones que tuvo de empezar a tener una preparación”, comentó