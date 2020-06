Desde el 1 de agosto anotan para acceder a un lote

La crisis habitacional que hay en Salta se siente mucho. Ayer se anunció que el 1 de agosto próximo comenzará la inscripción virtual de las personas interesadas en acceder al plan Mi Lote con el que el Gobierno provincial prevé, hasta 2023, la adjudicación de entre 10 y 12 mil lotes sociales. La Unidad Ejecutora difundirá hasta entonces y en los 60 municipios salteños los requisitos exigidos para este registro, los que también podrán ser consultados en la página web del Instituto Provincial de Vivienda (ipv.salta.gov.ar).

"Esto va a beneficiar a muchas familias para que de una vez por todas se pueda terminar con este déficit habitacional que existe en la provincia", remarcó el lunes el gobernador Gustavo Sáenz.

El mandatario provincial fue duro con los que usurpen tierras. "Aquellos que usurpen o aquellos que pretenden por la fuerza quedarse con un lote no van a participar de los sorteos ni de la adjudicación, porque le vamos a dar prioridad no a los punteros ni a los intermediarios. Que sea justo y que le toque al que le corresponde por sorteo y como debe ser", dijo.

Ayer, el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas, y el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, dieron a conocer el marco general para la implementación del Plan Provincial de Urbanización Social y Regularización Dominial Mi Lote. El 60% del total de entregas previstas estará en el interior y el 40% en el área metropolitana.

El proceso de sorteo y de adjudicación estará a cargo del Instituto Provincial de Vivienda (IPV). En este punto, Posadas indicó que "no habrá intermediación política, la vinculación será directa entre el beneficiado y el Gobierno. El sorteo será público y transparente entre los que cumplan los requisitos y no podrán entrar quienes hayan participado en usurpaciones o en toma irregular de terrenos".

El plan Mi Lote se llevará adelante con el recurso técnico del Gobierno provincial. Los terrenos tendrán los servicios de agua y luz y también se realizará la apertura de calles. Camacho consideró que la primera tanda podría entregarse antes de fin de año y que los lotes tendrán un mínimo de 200 metros cuadrados. A partir de septiembre, indicó el funcionario, se estará en condiciones de informar los trabajos en ejecución y empezar a definir el proceso para el sorteo.

Las tomas

Consultado por la toma de tierras que se mantiene en zona sur, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, le dijo ayer a El Tribuno: "Yo espero que reflexionen respecto a la necesidad de abandonar esa situación. No hemos hecho un plan para responder al reclamo de ellos. Lo hicimos para responder a una genuina necesidad de mucha gente que necesita soluciones habitacionales. Estos lotes van a contar con los servicios básicos. Vamos a utilizar nuestros propios recursos, es decir Vialidad, por ejemplo, para la apertura de calles, las obras eléctricas y de saneamiento a cargo de las empresas prestadoras de servicios, haciendo las cosas con los recursos materiales y económicos que nosotros tenemos dando solución a un problema que no se atendía desde hace muchos años".

Y sobre si no se va a permitir que accedan a un terreno los que usurpen afirmó: "No es una advertencia, es claramente una norma de convivencia social, que nosotros tenemos que respetar. La usurpación no puede ser una moneda co rriente".