Tartagal en fase 1 con un caso positivo y 25 hisopados en un día

Intentan saber cómo se contagió el médico, quien pensó que tenía dengue. Medrano cree que aún no se puede hablar de circulación comunitaria.

A las 4 de la tarde y luego de la confirmación del primer caso de COVID-19 que afectó a un conocido médico de la ciudad, Tartagal estaba prácticamente desierta. El municipio decidió volver a la fase 1 por lo que salvo los comercios que venden comestibles y las farmacias que atendieron solo hasta las 16, el resto se vio obligado a cerrar sus puertas.

Los tartagalenses no hicieron más que seguir las informaciones que comenzaron a difundirse el martes a partir de las 22 cuando llegó la confirmación que más se temía. El médico, quien trabaja en la clínica San Antonio y en el hospital Perón, según precisaron las autoridades de Salud encabezadas por la ministra Josefina Medrano, permanece hospitalizado en la sala de COVID-19 en el hospital Juan Domingo Perón, estable y sin complicaciones de ningún tipo hasta el momento.

20 hisopados solo en la clínica

En horas del mediodía de ayer unas 20 personas, entre médicos, enfermeros, administrativos y técnicos de la clínica San Antonio de Tartagal, fueron hisopados ya que se estima que son los contactos más estrechos que tuvo el profesional médico antes de la confirmación de coronavirus al menos en ese centro privado.

Fuentes de la clínica volvieron a asegurar que el médico -oriundo de Bolivia- no había viajado en las últimas semanas al vecino país.

Según pudo conocer El Tribuno, el viernes anterior atendió pacientes en el sanatorio privado pero también en el hospital Juan Domingo Perón. El sábado comenzó a sentir una sensación de mucho cansancio por lo que decidió permanecer en su domicilio particular al sospechar que podría estar padeciendo los primeros síntomas de dengue.

Como seguía con el mismo cuadro, pero sin tener la sintomatología de COVID-19, el médico pidió el lunes que le practicaran un hisopado y quedó en aislamiento. El resultado positivo fue dado a conocer en las últimas horas del martes.

Josefina Medrano, ministra de Salud de la provincia, en conferencia de prensa remarcó que el equipo de salud debe realizar "una tarea meticulosa para rastrear e identificar a quienes tuvieron un contacto estrecho con el médico, esquema que se repetirá en la clínica privada".

La ministra dijo: "Necesitamos que todos entiendan las medidas y las respeten a fin de determinar fehacientemente dónde se contagió el doctor".

Juan López, gerente del hospital Juan Domingo Perón, dijo que "el doctor está internado en el hospital, está bien porque en algún momento tuvo unos síntomas leves, lo que motivó que concurriera a realizarse el hisopado. El doctor nunca se trasladó a ningún lado, no tiene salidas hacia Yacuiba, pero a pesar de eso todavía no hemos podido precisar dónde se pudo haber contagiado. Lógicamente, vamos a seguir estudiando a todos los contactos para cerrar este círculo y ver dónde estamos parados".

"Con 25 personas aisladas a las que se hicieron los hisopados, por ahí vamos a comenzar", expresó el gerente del hospital de Tartagal, Juan López, lo que dejó a las claras que los contactos del neurólogo podrían ser muchísimos más tomando en cuenta médicos, enfermeros, administrativos, pacientes y familiares de pacientes con los que el profesional tomó contacto en los últimos días.

Fiscalía, con atención restringida

El fiscal coordinador del distrito, Eduardo José Villalba, del Ministerio Público Fiscal de la Nación, dispuso "restringir la atención al público en la dependencia de la Sede Descentralizada de Tartagal, adhiriendo así a las medidas de seguridad y salubridad determinadas por el gobierno del municipio de Tartagal".

La provincia registra 24 personas con coronavirus con residencia habitual en la provincia, de los cuales 18 ya se encuentran recuperados.

A partir de ello, se dispuso eximir a los empleados y funcionarios de dicha sede fiscal de concurrir a su lugar de trabajo, debiendo utilizar los medios electrónicos disponibles para garantizar el servicio de Justicia, a excepción de quienes sean convocados dentro del marco de la estricta necesidad, medidas que comenzarán a regir a partir del día de la fecha y hasta tanto no se ordene lo contrario, de manera preventiva.

¿Cómo se contagió?

La ministra de Salud Pública, Josefina Medrano, aseveró que todavía es prematuro hablar de circulación viral comunitaria en Tartagal, en relación con el registro del caso positivo para COVID-19 del médico de la ciudad norteña.

Esta aclaración surge de las dudas sobre la forma en que el médico se habría contagiado el virus, ya que juran no haber salido de Tartagal. Algunos vecinos especulan que el médico y su esposa, también médica, atenderían a pacientes del vecino país en forma particular, lo que explicaría quizás el contagio.

La titular de la cartera sanitaria provincial dijo sobre lo que se vive Tartagal: “No es una situación para angustiarse sino para trabajar; tenemos que hacer una tarea meticulosa de rastreo epidemiológico de los contactos estrechos y a partir de ahí, acompañar con toma de decisiones”.

Con relación a los cuestionamientos sobre el número de casos positivos registrados en toda la provincia, explicó: “La información que emite el Ministerio de Salud de la Nación hace referencia a personas que tienen residencia permanente en Salta, entonces hablamos de 23 casos. Nos queda un grupo de personas que fueron detectadas en la provincia, que son 10, pero no tienen residencia en la provincia”.