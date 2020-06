Sergio Santillán: "Argentina reaccionó, en principio, mejor y con mayor anticipación que España"

Sergio Santillán es maestro y abogado salteño nacido en Campo Quijano. Se graduó en la Universidad de Tucumán y en nuestra provincia fue secretario judicial y apoderado de la CGT. Dirigió la “Revista del Trabajo” del Ministerio de Trabajo de nuestro país. Reside en España donde por 25 años integró el Comité Económico y Social Europeo, en Bruselas, Bélgica.

Tuvo actividades jurídicas en la Confederación Europea de Sindicatos y también fue profesor asociado en Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III (Getafe, España).

¿Cómo afectó económicamente la pandemia a España?

Las medidas adoptadas por el gobierno de España ante esta excepcional circunstancia están dando resultados. En el período más álgido llegaron a registrarse mil muertos en un solo día; desde entonces ha habido un descenso espectacular y actualmente hay días en los que no se anuncia ningún fallecimiento. En cualquier caso, el impacto de la pandemia sobre la sociedad española es muy grande por el elevado número de víctimas: veintiocho mil hasta la fecha.

El impacto sobre la economía, por su parte, es proporcional a la magnitud de la tragedia: el Banco de España prevé una caída del Producto Interno Bruto del 9%, como mínimo, y considera que la actividad económica no se recuperará hasta 2023. Pero en este aspecto no debe olvidarse la extraordinaria ventaja que supone formar parte de la Unión Europea, que está tramitando un paquete financiero enorme. Si se aprueba, España podría recibir 140 mil millones de euros (el 12% de su PIB), de los cuales 70 mil millones de euros serían a fondo perdido, es decir que no los tendrá que devolver.

¿Y en lo político cómo afectó?

En el plano político, la oposición frontal al gobierno que protagonizan la derecha (Partido Popular) y la extrema derecha (Vox), sin tener en cuenta el carácter único de las circunstancias, constituye un mal ejemplo. Han fomentado el enfrentamiento en lugar de la unidad nacional, como es exigible. No logran trabar la acción del gobierno, pero crean un clima de inestabilidad muy negativo. En un país vecino, Portugal, ocurre lo contrario y se exhibe una armonía política que favorece la recuperación.

¿Cómo imagina la Europa pospandemia?

En el momento más álgido de la crisis la Unión Europea ha dado una imagen de falta de solidaridad y de coordinación. Hubo países cuya excelente dotación sanitaria como Alemania o Dinamarca, entre otros, les permitió controlar el problema con gran eficiencia; dieron la impresión de que podrían haber hecho un esfuerzo mayor para ayudar a los que tenían dificultades. Pero eso se ha reencauzado: el gran paquete financiero de setecientos cincuenta mil millones de euros (pendiente de aprobación), y la provisión casi ilimitada de liquidez por parte del Banco Central Europeo son señales de que continúa la apuesta de los 27 estados miembros por el proyecto europeo. Al principio de la pandemia hubo dudas al respecto.

La canciller alemana, Angela Merkel, una estadista de talla mundial, ha sido fundamental para mantener en marcha la maquinaria europea en esta crisis.

¿Cómo ven los europeos a Donald Trump?

Los europeos no parecen compartir la guerra fría que Trump ha desatado contra China y probablemente ampliarán los vínculos económicos con esa nación, que está desplegando una gran operación de relaciones públicas; en estos días circuló el primer tren de suministro sanitario procedente de la estación de Yiwu con destino a Madrid. Va cargado con 34,6 millones de mascarillas quirúrgicas y 400.000 buzos desechables. El convoy, de 35 vagones, hizo el recorrido de la nueva ruta de la seda cruzando China, Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Francia y España. Llegará a finales de junio.

Actualmente, desde España, ¿cómo se ve a la Argentina?.

Si se comparan los efectos de la pandemia entre dos naciones que tienen una población similar se ve la gran diferencia. Parece claro que Argentina reaccionó en principio mejor y con mayor anticipación que España. Las medidas restrictivas de cuarentena, prohibición de circulación, freno a la economía son dolorosas y causan grandes daños personales y económicos y en ambos países suscitan, además, protestas desde algunos sectores. Pero no parece haber una solución mejor.

¿Y políticamente?

En el plano político veo que se mantienen diferencias entre el Gobierno y la oposición, pero dentro de los cánones normales. Así debería ser en España. Hay un hecho llamativo: Macri obtuvo el 40% de los votos, pero está totalmente ausente del escenario. Rodríguez Larreta lo suplanta eficazmente, las fotos de él con el presidente y con el gobernador de Buenos Aires hasta ahora parecen ser positivas para el país.

¿Cómo vivió España el asesinato de George Floyd en Estados Unidos?

Las tremendas imágenes de la muerte de este hombre han causado gran impacto, como en todo el mundo. En Barcelona y en Madrid hubo manifestaciones de protesta y de apoyo a los inmigrantes o personas de ascendencia africana. Una pequeña demostración simbólica, que es bienvenida pero no pasa de eso; falta reconocer las atrocidades cometidas en el pasado. A partir del siglo XV Europa se convirtió en una potencia dominante y utilizó su superioridad económica, tecnológica y militar para conquistar el planeta. No se puede resumir en pocas líneas la enorme transformación que eso supuso, pero hay un hecho indiscutible: los europeos practicaron, fomentaron y obtuvieron grandes beneficios con el tráfico de esclavos a gran escala. España desempeñó un activo papel en eso durante mucho tiempo.

A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, solo hubo algunas iniciativas aisladas para reconocer esa dolorosa realidad de la que ninguna institución política, religiosa o comercial está exenta. El brillo de las ciudades europeas, con sus catedrales, avenidas y palacios se obtuvo sobre la sangre y la muerte de millones de personas. Un primer paso imprescindible sería enseñarles a los niños en las escuelas la verdad de lo que ocurrió.