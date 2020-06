Liverpool rompió el maleficio y volvió a ser campeón tras 30 años de sequía

Liverpool se consagró hoy campeón de la Premier League de Inglaterra por primera vez en su historia, a siete fechas del final de la temporada, gracias a que el Manchester City, el único que podía pelearle el título, perdió en su visita a Chelsea por 2 a 1, en el cierre de la jornada 31.

Así, los dirigidos por el alemán Jurgen Klopp, campeones de la Liga de Campeones la pasada temporada, se aseguraron un título inédito, desde la creación de la Premier en 1992.

Sí fueron campeones en 18 oportunidades de la Primera División de Inglaterra, entre 1900 y 1991, además de lograr cuatro subcampeonatos de Premier League (2001-02, 2008-09, 2013-14 y 2018-19).

Liverpool, que visitará al City el próximo jueves en Manchester por la fecha 32 pero con todo definido, se consagró gracias a 28 triunfos, dos empates y una derrota, con 70 goles a favor -segundo más goleador- y 21 en contra -menos goleado-.

El objetivo de los "Reds", que el miércoles habían goleado a Crystal Palace por 4-0, se cumplió gracias a que este jueves el Chelsea superó como local al Manchester City, sin el lesionado Sergio Agüero y con el otro argentino, Nicolás Otamendi, en el banco de suplentes por rotación.

El joven delantero estadounidense Christian Pulisic abrió el marcador para el equipo conducido por Frank Lampard con una solitaria corrida de contragolpe a los 36 minutos del primer tiempo.

Tell the world…



We are Liverpool, champions of England. pic.twitter.com/altgWn1Wda