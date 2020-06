Un sueño de mujer de Selección 

Soñar no cuenta nada, sobre todo cuando se trata de vestir la deseada y codiciada casaca albiceleste. María Emilia López, jugadora de Central Norte y preseleccionada para integrar el seleccionado argentino Sub-15, disfruta de un momento muy especial en su corta carrera en el fútbol, porque comenzó a tener contacto con el cuerpo técnico encabezado por Diego Guacci, por videoconferencia.

La atacante azabache, con tan solo 13 años, fanática de Central, como toda su familia, fue preseleccionada el año pasado por el entrenador albiceleste en las pruebas que se desarrollaron en Tucumán.

María Emilia, con una mezcla de nerviosismo y ansiedad, participó el viernes pasado de la primera charla con el cuerpo técnico de la Selección vía Zoom, junto a chicas de diferentes provincias en su misma situación.

“En la reunión nos presentaron al cuerpo técnico y hablamos sobre las normas de convivencia que hay en el predio de AFA. Diego Guacci (DT) nos dejó en claro que estamos preseleccionadas”, expresó Nani López, en diálogo con El Tribuno.

La delantera de Central Norte, becada en el club de barrio norte, vive un momento único. “Estoy nerviosa y muy ansiosa porque quiero autosuperarme como cualquier persona, esto me está motivando para echarle más ganas al entrenamiento”, contó.

María Emilia López proviene de una familia muy futbolera: su mamá fue arquera y sus hermanas -Carla, Guadalupe y Sofía- también lo hacen. “En mi casa todos son fanáticos de Central, desde chiquita me gusta el fútbol”, destacó orgullosa la promesa azabache.

La joven jugadora no dejó dudas de su fanatismo por los colores del club de barrio norte. “Me gustaría jugar como la Perla Reyes, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Mi sueño más grande es llegar muy lejos”, concluyó la goleadora.

María Emilia, junto a Paula de La Serna, jugadora de Popeye también preseleccionada, se comunicarán con el cuerpo técnico del seleccionado una vez por mes.