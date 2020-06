Cobro ilegal: Es un edil "de buena familia" y por eso no lo sancionan

De no creer las cosas que ocurren en tiempos de pandemia. A pesar de que el edil Héctor Cari incurrió en un cobro ilegal de un subsidio para la población vulnerable que no le correspondía, sus pares del Concejo Deliberante de Guachipas no lo sancionan. El actual presidente del cuerpo, Marcelo Ballón, explicó a El Tribuno que esperan su descargo y que, a pesar de que pasaron dos semanas del bochornoso hecho, consideran que "todos se conocen en el pueblo y él (Cari) no es de mala familia".

La frase resuena a impunidad, porque nadie dio explicaciones convincentes de este vergonzoso episodio ocurrido en una pequeña localidad del interior de Salta. El concejal Héctor Cari que cobró 10 mil pesos del subsidio conocido como ingreso familiar de emergencia (IFE) es ahora investigado por la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke como "noticia criminis - cobro indebido de un subsidio".

La fiscalía quiere ratificar si Cari es concejal actual y si hubo denuncia al respecto de algún particular. "Solo nos pidió datos del concejal la fiscalía y como no hubo denuncia seguro que quedará en la nada", dijo el presidente del Concejo.

Se asegura en pueblos del Valle que numerosos beneficiarios del IFE tienen trabajo, e igualmente recibieron este subsidio de 10 mil pesos.

Ballón afirmo luego algo increíble: "Cari nos entregó el dinero como Concejo para que sea devuelto a la Anses, nos explicó que no hubo mala intención. Que lo cobró y que no sabía qué hacer en ese momento con el dinero. Igualmente, le pedimos el descargo por escrito". Es decir que el dinero está en manos del Concejo y se busca devolverlo como institución y no lo hace el responsable de semejante bochorno. Ni siquiera se pidió la baja de este beneficio. A lo mejor Cari vuelve a cobrar los 10 mil pesos en este junio. Es un delito cobrar algo que no corresponde siendo funcionario, más si viene del Estado y como un subsidio para gente que lo necesita. Pero para los ediles de Guachipas fue una falta de "conocimiento", una inocencia de lugareño: "Esperamos el descargo escrito, pero ya lo adelantó el edil, no fue su intención, ni hubo nadie que lo denunció. Se enteraron porque todos lo vieron cobrando el subsidio. No lo hizo de mala intención, todos en nuestro pueblo nos conocemos, él es de buena familia".

Investigación

La fiscalía penal también tiene a cargo el otro caso de similares características ocurrido en la localidad de La Viña, a tan solo 8 kilómetros de Guachipas. Involucra a un empleado municipal.

Ambos hechos han sido muy cuestionados por la población. A pesar de ello todavía el dinero no ha sido devuelto al sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El cuestionado edil de Guachipas dijo a El Tribuno días posteriores a ventilarse la noticia: "Mi abogado va a explicar lo que pasó, fue un error, voy a devolver el dinero". Cosa que no ha ocurrido hasta el momento.

También señaló a manera de descargo: "No sabía del beneficio que le otorgaron y que lo llamaron para cobrar en el Correo Argentino".

En las localidades del interior, la falta de cajeros permite aplicar otro método para el pago de subsidios y jubilaciones. Una vez al mes, el Correo asiste a la localidad para hacer el pago de los beneficios. Los testigos mencionaron que el concejal apenas fue nombrado cruzó el salón para ir a cobrar el subsidio y que luego de recibir los 10 mil pesos firmó una planilla, y se marchó hacia el Concejo Deliberante, contiguo al salón municipal, donde se estaba pagando a los vecinos.

Precisamente, nadie se explica cómo la Anses le otorgó el beneficio si Cari está dado de alta como trabajador del Estado al asumir como concejal. ¿Cari se aprovechó de que no figuraba en el sistema? ¿O tuvo un tino de suerte y apareció de la nada en esa lista?