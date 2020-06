Prometen cuidar el medio ambiente en forma virtual

El 19 de junio de 2017 se publicó en el Boletín Oficial la promulgación de la normativa que establecía que los alumnos de quinto grado del ciclo primario de los establecimientos educativos de la provincia de Salta llevarán a cabo un acto de "Promesa de Cuidado Ambiental" los días 5 de junio de cada año o el siguiente día hábil si aquel no lo fuera. Pero el 2020 marcó para la agenda docente un cambio rotundo en todo lo que respecta a las formas y procesos educativos. Entre ellos los actos y en este caso particular el compromiso a cuidar el medio ambiente.

Así fue que desde las escuelas públicas los docentes de quinto grado buscaron las formas de cautivar a los chicos con este compromiso, que los pequeños entienden muy bien. En el caso de los docentes de la escuela San Carlos Borromeo se llevó adelante una semana de actividades, a través de una cartilla, en las que se le pidió a los chicos que observen una serie de videos. El COVID-19 no estuvo fuera de las tareas escolares. La observación de cómo la cuarentena fue modificando el medio, los cambios en los sistemas y las formas en las que los animales se fueron acercando a los espacios urbanos estuvo en el centro de análisis.

Para finalizar este trabajo de la semana que incluyó dibujos y entrevistas a los miembros de la familia, sobre las formas de cuidar el medio ambiente, los pequeños se vistieron nuevamente con el delantal blanco que hace más de 90 días no usan, se arreglaron como para un gran acto y se sacaron la foto en algún lugar de la casa o el jardín con el cartel de "sí me comprometo". Las enviaron a su docente, con la previa autorización de los padres para que se divulgue. Mientras, en casa la reflexión quedó en los chicos, en la nueva generación que sabe más de reciclado que sus padres, que sueña con salvar las ballenas, que advierte la falta de espacios verdes y que contempla -desde la cuarentena- como la naturaleza recupera espacios. En medio de la pandemia, la pregunta de los chicos es ¿qué pasará cuando nosotros volvamos? Los docentes no dudan en darles esperanzas y ayudarlos a pensar que "de nosotros depende".

Encuentro en YouTube

El Instituto Espinazo trabaja para minimizar los efectos del cambio climático. Durante esta semana llevó adelante una serie de talleres que finalizan hoy con un encuentro online con el primer programa Diálogos Posibles , que se emitirá en el canal del Instituto en YouTube, e incluirá la participación de expertos nacionales e internacionales para debatir y presentar ideas. El eje central abordará el tema: Personas, naturaleza, biodesarrollo y desafíos.