El reclamo de Canapino: “Nosotros también existimos”

El automovilismo nacional pide a gritos que se habilite la actividad para comenzar a realizar pruebas en autódromo del interior del país. Una de las figuras de peso que reclamó que se escuchen los reclamos del mundo motor fue Agustín Canapino, cuatro veces campeón del Turismo Carretera más seis títulos en el Top Race y uno en el Súper TC2000.

El arrecifeño le pidió a Alberto Fernández que no se “olvide” del deporte motor, al aludir al almuerzo que el Presidente de la Nación compartió con el entrenador de fútbol de River, Marcelo Gallardo.

“No te olvides de nosotros que también existimos”, fue la súplica de Canapino, campeón vigente del Turismo Carretera, por el regreso del automovilismo a las pistas, cuya competencia oficial está suspendida desde marzo pasado a todo nivel.

El 26 de mayo pasado, los referentes del automovilismo nacional le presentaron al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación el protocolo que quieren implementar para poder retomar la actividad, en medio de la pandemia de coronavirus.

Horas después de los anuncios del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que extendió la cuarentena hasta el 21 de junio, además de brindar detalles de ciertas particularidades de acuerdo a cada región del extenso país, los reclamos desde el automovilismo se ampliaron.

En este caso, Canapino expuso su pedido a través de las redes sociales, en el que además se comparó con el fútbol, luego de la reunión que reveló el Presidente este viernes.

“Ah, y no seremos el fútbol pero algo de público tenemos...”, afirmó el piloto, que graficó su pedido con una foto de la hinchada de Chevrolet.

Dentro de este deporte, se estima que hay unas 55.000 familias que dependen directa o indirectamente de la actividad en todo el país, entre competencias nacionales y zonales.

Mientras espera la habilitación para realizar pruebas, la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) analiza diferentes escenarios para llevar adelante el calendario 2020. Una de las opciones es desarrollar dos carrera en un mismo fin de semana.

Pensando en el fin de semana de fecha doble, la ACTC podría poner en el cronograma un entrenamiento muy corto como para que los equipos pongan en condicione los autos y puedan asentar frenos entre otras cosas. El mismo procedimiento se implementará en el TC Pista.

Para la fecha donde el TC lleve a delante dos competencias, la clasificación sería una sola. La primera vuelta rápida servirá para ordenar la grilla de la primera competencia, a disputarse el sábado, y el segundo giro rápido para ordenar lo del domingo. Ambas finales tendrán, previamente, sus respectivas series.

La categoría mayor del automovilismo argentino solo pudo disputar las dos primeras fechas de su calendario, la inicial en Viedma y la segunda en Neuquén. Luego, por la cuarentena obligatoria no se corrieron las fechas de Concordia, La Pampa, San Juan, Termas de Río Hondo, Rafaela y Posadas.