Exigencias para la AFA y el Consejo Federal 

Sigue repercutiendo la resolución que emitió la AFA y que abarcó hasta la organización de los torneos que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino, por el convenio que se firmó con la ATFA (Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino), con respecto a la certificación de los títulos para los entrenadores recibidos, quienes quedarán habilitados para ejercer tal función, no así aquellos que no hayan cursado esta carrera en el ámbito del fútbol.

En la página Ascenso del Interior se publico una nota sobre los detalles que dieron a conocer Germán Torres, abogado de ATFA y Enrique Borelli, encargado del área académica y deportiva. Lo que toca de lleno a los clubes del interior, como en el caso de la provincia de Salta, con 8 representantes en el torneo Regional Federal Amateur, con el Consejo Federal, como organizador.

Así, de los alcances de la medida, Enrique Borelli, manifestó: “Desde lo académico lo que pretendemos desde la asociación, es que aquellos entrenadores que no han podido, o no han querido estudiar y que hoy están ejerciendo el cargo, tenga la mayor de las posibilidades para poder estudiar y acceder a nuestras plataformas de forma virtual, en el caso de que no puedan hacerlo de forma presencial. Pero si o si se ha tomado la determinación de que de aquí en más, todo aquel que dirija hoy por hoy, y en un futuro, deba ser matriculado, como corresponde y como debió ser siempre. Nos ha llevado demasiado tiempo, pero finalmente pudimos llegar a este acuerdo que es muy importante para todos los técnicos de la Argen tina”.

Uno de los puntos que tomó relevancia es con relación de cómo se va implementar en el interior, a lo que Germán Torrres, respondió: “Se está procediendo a la apertura de escuelas, donde se va a lanzar la carrera de forma presencial Salta y Jujuy por ejemplo, son ese caso. La lista completa de todas las escuelas que están o van a empezar a funcionar están en la página. Y con respecto a lo económico de acuerdo al acceso que puedan llegar a tener cada uno de los estudiantes inscriptos, se va a estar una contemplación en cuanto a lo económico, por toda la crisis que estamos viviendo. Nos importa mucho el interés en estudiar de cada persona que quiera hacer la carrera‘.

Para Borelli ATFA es la única casa de estudios para dictar los cursos. “La idea de la capacitación siempre es buena, que una persona quiera capacitarse y tome cursos es importante, pero también tiene que quedar en claro. Que el único ente habilitados en carreras oficiales es ATFA, no existen otras carreras que habiliten a ingresar al campo de juego, dirigir equipos y presentar contratos en AFA, porque se ha unificado lo que significa AFA, ATFA y CONMEBOL”.

Y en el plano de las competencias que organiza el Consejo Federal, Torres, explicó: “Con todo esto pretendemos llegar a poder incluir la competencia del Consejo Federal en el convenio colectivo de trabajo, esto quiere decir que los directores técnicos puedan tener un contrato, un salario mínimo, puedan tener la cobertura de la obra social. Legalmente la diferencia fundamental va a estar en estudiar una carrera reconocida”.

En determinación del impacto en las ligas provinciales, Torres dijo lo siguiente: “La idea es llegar a todas las ligas locales, estamos trabajando en otras seccionales con convenios entre las ligas locales, para que dirijan solamente técnicos recibidos. Sabemos que la realidad económica de los clubes, es compleja y no es fácil por eso empezamos con exigir a pedido nuestro AFA y Consejo Federal como se celebró en esta resolución. Pero creemos que hay mucho más por hacer y esperamos que no tarde mucho en aplicarse, porque los beneficios, para los clubes son claros. No es lo mismo contratar a una persona capacitada como corresponde, que una persona que no hizo el curso, no lo decimos a nivel capacidad, sino a nivel experiencia y formación”.