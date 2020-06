Estudiante de Psicología brinda contención virtual

Calma en este momento es una iniciativa voluntaria que busca amparar la salud mental en la cuarentena. Lorena Burgos, de 27 años, estudiante avanzada de la carrera de psicología en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), forma parte de este importante proyecto internacional.

El objetivo es poder llegar a cualquier persona, mayor de 18 años, que necesite de contención relacionada a síntomas leves de ansiedad, depresión y quejas por conflictos interpersonales, causados por la situación de crisis producto del COVID-19.

Investigadores de Universidades de Brasil, Suiza y de la Facultad de Psicología de la UNT se unieron para desarrollar tecnologías en salud, a través del sitio en línea www.calmaenes temomento, que busca ofrecer contención y asesoramiento básico a quienes puedan estar pasando por situaciones difíciles de estrés y ansiedad.

"Esta iniciativa surge de diferentes universidades de Brasil y de Argentina, en este caso de Tucumán. También hay representantes de la universidad de Berna, Suiza. Todos estamos trabajando en conjunto", expresó a El Tribuno Lorena.

"Este voluntariado se lleva a cabo en Brasil y también suelen consultar a la página desde Uruguay y otros países de Latinoamérica", señalo.

La estudiante destacada, próxima a recibirse, además, aclaró que: "No es una psicoterapia, sino que es un asesoramiento y una contención que se brinda a las personas que lo necesitan en este marco de la pandemia".

Cabe señalar que a la aplicación es para las personas mayores de dieciocho años, y los chat en línea son de lunes a lunes a partir de las 18 a 22 horas.

"El promedio de consultantes tiene entre 20 y 45 años. Pero también tenemos personas mucho más grande que nos consultan", indicó. En el caso de los menores de edad, Burgos señaló: "Pueden hacerlo pero a través de un adulto que pueda hacer de interlocutor de ese niño o niña".

"Este proyecto en nuestro país ya tiene dos semanas, y está conformado por profesores, e investigadores de la UNT, más nosotros que somos un total de 30 voluntarios. Tanto ellos como nosotros realizamos una capacitación antes de comenzar con este voluntariado", expresó Burgos.

La estudiante dijo que se involucró en esta iniciativa por una profesora: "Ella el año pasado ya estuvo trabajando en Brasil, en proyecto de psicología comunitaria, y ella fue mi supervisora de una práctica que realicé en el 2019. Luego contactaron a diferentes estudiantes avanzados para ser parte de este proyecto".

Ansiedad y depresión

Respecto a los principales temas que se consulta en la web, la estudiante señaló: "Aparece mucho la ansiedad en relación con el aislamiento. Hay mucha incertidumbre con el tema del virus, y muchos se preocupan por el alcance del mismo".

Depresión: "Las personas no están acostumbradas a permanecer todo el tiempo en sus casas, y a raíz de eso aparecen conflictos intrafamiliares".

"También aparece conflictos con el teletrabajo, muchas personas hoy están trabajando desde sus hogares, entonces las empresas les exigen como si no pasara nada, como si estuviera todo normal, y esta es una exigencia que aflige", señaló, luego mencionó algunas falencias en esta modalidad, "hay quienes no tienen un buen acceso a internet, o quienes no tienen si quiera una computadora para llevar a cabo su trabajo".

En los casos de violencia de género o de consumos problemáticos, Burgos indicó: "Cuando nos llegan este tipo de consultas, se los redirecciona desde nuestro chat a las áreas específicas de esos conflictos".