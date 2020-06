Adrián Cuadrado: “Todo lo que sirve para mejorar estoy a favor”

Ante el convenio que firmó la AFA con la ATFA (Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino) y cuya resolución tiene alcance hasta en los torneos que organiza el Consejo Federal, el entrenador de Juventud Antoniana, Adrián Cuadrado, que dirige el equipo y participa en el torneo Regional Federal Amateur, fue uno de los blancos por carecer del título que lo acredite para ejercer como DT.

Adrián Cuadrado, en diálogo con El Tribuno sobre las nuevas disposiciones, manifestó: “Lo tomé bien. Creo que todo lo que es capacitación y sirve para mejorar estoy a favor de eso. Me parece bien que se empiecen con las exigencias para un crecimiento”.

Basados de sus conocimientos sobre fútbol sostuvo: “Es importante perfeccionarse. Constantemente me estoy capacitando. El fútbol es muy dinámico. Hay que estar constantemente al día. Claro que me siento capacitado para dirigir y más por eso estoy tranquilo. Pero también es necesario contar con un título. Y ya el lunes (por hoy) pienso inscribirme vía online para ver si comienzo con el curso”.

El técnico del plantel santo consideró muy importante el desafío que tiene con Juventud. “Desde un principio se planteó este proyecto de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, el cual venía funcionando bien. Y más que todo porque son chicos de la cantera, muy jóvenes. En un noventa por ciento pertenecen a las inferiores del club. Las exigencias siempre son mayores y el hecho de dirigir Juventud Antoniana uno tiene que estar a la altura”, declaró.

Para Cuadrado los fundamental es que el grupo siga entrenando: “Nosotros seguimos trabajando a través de la aplicación Zoom, con la mayoría de los jugadores. Tratando de mantenerlos motivados para cuando vuelva el nuevo torneo. Los jugadores se encuentran con ganas y están muy enchufados. Saben que siempre se apuntó a este proyecto y si tenemos las posibilidades de hacer bien las cosas, no hay que aflojar, hay que seguir. Todo a través de las indicaciones de Vicki (Víctor Cuellar), el preparador físico, el profe Bonari, quienes están tratando de estar en los mayores detalles, para que no se desmotiven y para que no pierdan el ritmo de entrenamiento que se había implantado”,

En vista a una charla con los dirigentes por el momento que se vive. “Si, sabemos que no es fácil. Estamos atravesando una situación complicada. Nosotros intentamos , seguir con los entrenamientos y que el plantel se mantenga estimulado. Analizamos que este es el camino, por el futuro de ellos, que no se tienen que descuidar. Mientras los dirigentes se encuentran apoyando, gestionando para conseguir cosas y algo para tenerlos bien a todos”, concluyó.