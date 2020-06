Tommy Cocha volvió al ruedo en Estados Unidos

Siete golfistas profesionales argentinos, uno en el PGA y seis en el segundo circuito americano, volverán esta semana a competir oficialmente en Estados Unidos, luego del receso por la pandemia del coronavirus.

Los primeros en salir a la cancha fueron el salteño Tomás Cocha y Alejandro Tosti. Ambos buscaron ayer llegar al cuadro principal del “Korn Ferry Challange”, en los Estados Unidos, pero lamentablemente ambos quedaron en las puertas de ingresar al certamen.

“Jugaron ciento cuarenta jugadores y solo clasifican cuatro, son muy difíciles, tenés que estar en tu día para clasificar y hay jugadores muy buenos, exganadores de PGA Tour”, le comentó Tomás Cocha a El Tribuno desde Orlando, Estados Unidos.

Con respecto a la vuelta a la actividad, Tommy Cocha remarcó la importancia de competir en un torneo de gran nivel: “Para entrar en juego me sirve mucho, el jueves y viernes juego un tour en Orlando y el otro lunes juego otra clasificación para otro Korn Ferry Tour, también lo juegan ciento cuarenta jugadores y entran solo cuatro, son muy difíciles pero está bueno intentarlo porque si clasificás, jugás el Korn Ferry”.

El salteño continuará en competencia ya que el jueves y el viernes disputará un mini tour y el próximo lunes realizará una Qualy para otro Korn Ferry.

Por otro lado, el chaqueño Emiliano Grillo, diploma olímpico con su octavo puesto en Río 2016, será el único representante albiceleste en el retorno del PGA, que reúne a los mejores jugadores del mundo, muchos de los cuales estarán en el “Charles Schwab Challenge”, que se jugará en el “Colonial Country” de Texas, en Estados Unidos.

Grillo, de 27 años, está dentro del field de 148 jugadores encabezado por el norirlandés Rory McIlroy, con 16 de los 20 mejores del ranking, pero sin el estadounidense Tiger Woods.

Este torneo se jugará sin espectadores y será el primer evento del calendario PGA luego de la interrupción del pasado 12 de marzo, al cabo de la primera ronda del torneo “The Players”.

El plan de la PGA es que el regreso sea bajo estrictas medidas de seguridad, por lo que no habrá público, los jugadores no podrán llevar tras de sí a un gran equipo, habrá desinfectante de manos constantemente.

Además, está previsto que todos los jugadores del PGA Tour, sus caddies y todo el personal responsable pasen una prueba PCR antes de cada torneo.

También la PGA alquilará vuelos de un torneo a otro para que los jugadores puedan usar esta opción sin tomar otro tipo de riesgos.

Por su parte, en el “Korn Ferry Challange”, en el TPC Sawgrass marcará el regreso del segundo tour americano, que alcanzó a disputar seis torneos antes de la pausa de 12 semanas debido al COVID-19.

Allí habrá una nutrida presencia de profesionales argentinos a partir del jueves, con Julián Etulain, Nelson Ledesma, Fabián Gómez y Augusto Núñez.