Una mujer buscaba a su gato, cayó del techo y murió

Una mujer de 63 años murió esta madrugada al caer desde cinco metros de altura cuando buscaba su gato por un techo aledaño a su domicilio en el barrio Pueyrredón, de la ciudad de Córdoba.

El triste episodio se produjo alrededor de las 3 en la calle Cochabamba al 2.600 y tuvo como víctima a Miriam Ledesma.

Todo ocurrió cuando Ledesma, junto a una hija, se aventuraron en el techo de su casa y en otros lindantes para buscar al gato de la familia, que se había perdido.

Al pasar al techo de un taller mecánico, el mismo se derrumbó y la mujer cayó desde una altura de cinco metros, sobre uno de los autos que se encontraba el establecimiento y perdió la vida en pocos minutos.

Belén, la hija de la mujer fallecida, aseguró que le pidió a su madre que no pasara al techo del taller, porque estaba fabricado con chapas y fibra de vidrio.

"Pasó para el techo del vecino. Es un garaje con techo de chapa en el que tiene además unas láminas de fibra de vidrio para dar luminosidad al taller. De pronto pisó las fibras, éstas cedieron y cayó", contó la joven en declaraciones a la radio Cadena 3.

"Le pedía que no me dejara, que cómo iba a hacer esto. Luego de 30 minutos de reanimación de parte del personal del 107, falleció", añadió.

En tanto, una vecina dijo que el suceso sumergió en una profunda tristeza a toda la cuadra y recordó a Miriam como "una mujer que amaba a los animales".