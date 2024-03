Tiroteo en Moscú: Rusia mostró un video en el que uno de los detenidos asegura que disparó por medio millón de rublos

Lo que tenés que saber del ataque terrorista en Rusia

Fue en el Crocus City Hall, donde había más de seis mil espectadores esperando un concierte de la banda Piknik.

Cerca de las 20 (hora de Moscú) varios hombres con ropas de camuflaje abrieron fuego contra una multitud y desataron el horror.

Una fracción de ISIS se adjudicó el ataque el viernes por la noche, pero el Kremlin dice que Ucrania está vinculada. El gobierno de Zelenski lo desmiente.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dio un fuerte mensaje por TV y prometió que los responsables "serán castigados".

Hay 143 muertos y 107 heridos, muchos de ellos de gravedad.

Horas después del atentado terrorista en el Crocus City Hall de Moscú que dejó al menos 143 muertos y más de 100 heridos, el Servicio de Seguridad Ruso (FBS) difundió un video de la captura de tres sospechosos y un supuesto interrogatorio improvisado en el que uno de los hombres confiesa que le pagaron 500 mil rublos (poco más de 5.000 dólares) por abrir fuego contra los civiles.

Según los medios rusos, uno de los sospechosos fue identificado como Fariduni Shamsiddin, que entró a Rusia el 4 de marzo desde Turquía. En el video, le preguntan: "¿Disparaste? ¿A quién?", y mientras lo tienen contra el suelo y agarrado del pelo, contesta: "A la gente". Cuando le interrogan porqué, responde que "por dinero".

Enseguida lo hacen arrodillarse y lo indagan sobre cuánto cobro. "Aproximadamente medio millón de de rublos. Aún no lo he recibido, solo la mitad. Me lo transfirieron a una tarjeta. No tuvimos tiempo para recibir el dinero", aseguró el detenido según las imágenes difundidas.

Sobre las armas, remarcó: "Ellos las trajeron. No sé quienes son, me escribieron por Telegram sin nombres ni apellidos".

Según sus palabras, escuchaba "lecciones" de un predicador y un asistente de este le escribió aproximadamente hace un mes. La tarea fijada consistía en matar a la gente, no importaba a quién en particular.

Otro de los detenidos afirmó que vivía en un albergue en Dmitrovka y que, como no tenían trabajo, respondieron al llamado de "un tal Abdullo" que los contactó por Telegram y les ofreció mucho dinero por ir a dispararle a desconocidos en Moscú.

El mensaje del presidente Vladimir Putin

En un mensaje al país, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin confirmó que hasta el momento hay 11 detenidos por el atentado al Crocus City Hall. Estos tres fueron capturados en la provincia de Briansk, más de 300 kilómetros al sudoeste de Moscú, un estado provincial que limita con Ucrania.

"Los cuatro atacantes fueron detenidos, trataron de esconderse y se movían hacia Ucrania. Según los datos preliminares, el territorio ucraniano les preparó las rutas para cruzar la frontera", destacó Putin.

Y después amplió: "En total detuvimos a 11 personas. Las fuerzas de seguridad trabajan para desarticular a todo el grupo terrorista, desde los que facilitaron el transporte y las rutas. Las fuerzas de seguridad harán todo lo posible para identificar a los culpables", sostuvo Putin frente a cámara en un mensaje grabado.

Poco después de las 17 de Rusia (11 hora de Argentina), los sospechosos detenidos estaban llegando a Moscú para ser interrogados oficialmente. En su mensaje al país, Putin no mencionó a ISIS-K, el grupo terrorista islámico que se adjudicó el ataque y sí hizo mención a Ucrania. Se apoya en que los detenidos se dirigían a la frontera.