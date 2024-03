En medio de la ola de despidos de empleados estatales, en una reciente entrevista el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó: "Yo no tengo claro cuando surgió lo de la estabilidad laboral en el sector público, pero no tiene ninguna lógica. Está hecho así y hay que corregirlo". Ante semejante confesión de ignorancia no cabe sorprenderse, (ya nada nos sorprende de los actuales jerarcas gubernamentales); en todo caso como ya decía a finales del siglo XIX el dramaturgo Oscar Wilde: "Lo importante es que el funcionario sea un caballero; pues, si no lo es, cuanto más sepa, peor". Y nadie puede poner en duda que el Sr. Caputo es un caballero. En todo caso, y humildemente, podemos tratar de explicarle al Ministro que la historia, la lógica y la realidad de los países civilizados del mundo muestran la estabilidad del empleado público como uno de los baluartes del Estado de derecho.