Tavella, el apóstol de Salta

Roberto José Tavella nació en Concordia, Entre Ríos, el 26 de febrero de 1893. Doctor en filosofía, y primer arzobispo de Salta, durante 29 años, desde la creación de la arquidiócesis, el 20 de septiembre de 1934, por el Papa Pío XI. Consagrado obispo el 17 de febrero de 1935, tomó posesión el 23 de febrero de 1935. Fue un religioso de enorme proyección que aportó grandemente a la educación de nuestra provincia.

Fue el fundador de nuestro primer Instituto de Humanidades, en 1948, y el Bachillerato Humanista Moderno, en 1952. Creó la Universidad Católica de Salta, por Decreto Arzobispal del 19 de marzo de 1963. En 1956, estableció la Legión de María en la Arquidiócesis.

El 7 de junio de 1937 fundó el Instituto San Felipe y Santiago de Estudios Históricos de Salta. Gestionó ante el Papa que la Catedral de Salta fuera reconocida como Basílica. Una avenida de Salta lleva su nombre y una calle de su ciudad natal. En el Paseo Güemes y en la entrada del Bachillerato Humanista Moderno, hay bustos de su persona. Participó en el Concilio Vaticano II, 1962. El historiador Luis Oscar Colmenares escribió dos pequeños libros sobre monseñor Tavella.

Su presencia me impactó desde siempre, ya que monseñor Tavella me dio la primera comunión y me confirmó en una humilde escuela primaria frente a Cerámica del Norte donde, luego de la ceremonia religiosa, me invitó a un desayuno, junto a mi padrino y primo Ernesto Monterichel. Allí me empezó a motivar para que ingresara al Seminario Conciliar, donde tuve de compañeros entre otros a Oscar Mario Moya, Ernesto Martearena, Francisco 'Paco' Fernández, compañeros que aportaron a la vida social de Salta. En una ocasión, siendo seminarista, me invitó a viajar a Cachi junto a su chofer y al sacerdote Santiago Salto, en el auto del arzobispado un Kaiser Carabela. Cuando pasamos Chicoana, me dijo que me había invitado porque me veía estudioso y observador. Expresó que le pregunte lo que quiera, para eso me había invitado.

En su lecho de enfermo, a dos días antes de su muerte, me mandó a traer del seminario para que lo despidiera. Momentos que guardo en el corazón y en la memorea.

Su trayectoria: en 1904 ingresó al colegio salesiano Don Bosco de la ciudad de Buenos Aires y más tarde al Noviciado. En 1910 hizo profesión religiosa en la Congregación Salesiana y cuatro años después obtuvo el título de profesor normal nacional. Ordenado sacerdote el 25 de mayo de 1918. En 1921 fue nombrado rector de la Escuela Normal Salesiana de Bernal y tres años más tarde, designado asesor del Círculo de Obreros Católicos de Bernal. En 1927 fue director del Colegio Salesiano de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. En 1929, Primer Rector del Instituto Teológico Salesiano y dos años después, director del Colegio Santa Catalina de Buenos Aires y creó la Fundación Unión Padres de Familia. En Chile, nombrado visitador extraordinario del Estudiantado Teológico Salesiano de ese país. En 1933, fundó el Sindicato de Maestros Católicos e inició la publicación de la Biblioteca de Doctrina Católica.

Sus libros: "La historia de la patria", 1919. "Las Misiones Salesianas de La Pampa", 1921. "Monseñor Santiago Costamagna", biografía, 1926. "Exhortación a la paz", 1962

Falleció en Salta, el 21 de mayo de 1963, a las 16.10 horas. Sus restos fueron sepultados a los pies del Señor del Milagro.