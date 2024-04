Repuestas a consultas previsionales

Néstor Alfaro: en septiembre ya cumpliré los 65 años de edad, pero no voy a llegar con los aportes, tengo muy pocos, soy albañil y casi siempre en negro. Pensaba que con la moratoria iba a poder jubilarme, pero ahora escucho que no va a seguir.

Buen día Néstor. Con la última moratoria, Ley 27.705, Ud., al cumplir la edad iba a poder jubilarse completando los aportes faltantes desde 1977 hasta el año 2008. En principio esta moratoria estaría vigente hasta febrero de 2025; sin embargo, en la nueva Ley Bases que envió el Gobierno se prevé su derogación. Aunque aún el tema no está definido, porque está siendo analizado por Diputados y aún falta la Cámara de Senadores, hay un dictamen de mayoría que lamentablemente parecería indicar que van a derogar la moratoria antes de que Ud. cumpla la edad de jubilación. Por otro lado, se ha incluido en el articulado la creación de una "prestación de retiro proporcional" que le permitiría acceder a un haber equivalente al de la pensión universal para el adulto mayor (PUAM), es decir del 80% de la jubilación mínima, a valores de abril son 137 mil pesos. Este dictamen no da mayores precisiones, dejando en manos del Poder Ejecutivo la reglamentación para que establezca "los parámetros objetivos para el acceso a porcentajes" para el reconocimiento de sus haberes. Habrá que esperar en que queda esta nueva versión de la Ley Bases luego de pasar por ambas Cámaras.

Elsa Rojas: cumplo 60 años en julio. Actualmente me están haciendo aportes, desde mayo de 2010. Además, me dijeron que me pueden reconocer como aportes a mis cuatro aunque ya son grandes. Me preocupo porque dicen que la van a levantar a la moratoria.

Buen día Elsa. Aún no está definido que ocurrirá con la última moratoria (Ley 27.705), aunque sí puede pasar que sea derogada. De todas formas, tiene otra alternativa más ventajosa. Al cumplir los 60 años, Ud. contará con 14 años y 3 meses de aportes; con el reconocimiento de sus cuatro (4) hijos, ya serían 18 años y 3 meses. Adicionalmente, puede acceder a la moratoria "vieja" (Ley 24.476), para así dejar cancelado el período desde sus 18 años de edad hasta septiembre de 1993, serían 11 años y 2 meses más (esto podría hacerlo ahora, aún sin tener la edad de jubilación). De esta forma, trabajando hasta fin de año, ya podría completar sus aportes y jubilarse.

Claudia Torrejón: jubilada docente, entiendo que nos darán aumento recién en junio. Quisiera que informe si se conoce la fecha y de cuanto será. Siento que venimos perdiendo mucho últimamente.

Buen día Claudia. Los docentes tienen un esquema propio de movilidad que está basado en los aumentos que surgen de paritarias. La movilidad de los docentes jubilados es trimestral y el próximo aumento será en junio, aunque aún no se sabe el porcentaje (seguramente se publicará en las próximas semanas). Realmente con la dinámica que han tenido los precios en los últimos meses se ha dado una significativa pérdida de poder adquisitivo en el sector. Haciendo un repaso: el último aumento fue en marzo (27,57%), antes fueron: junio 2023 (27,33%); septiembre 2023 (27,01%) y diciembre 2023 (28,44%). Es decir que en el último año han recibido un 165% de aumento; en el mismo lapso los precios aumentaron 288%. Sin dudas, ha sido muy fuerte la pérdida. Esperemos que el próximo aumento sea importante.