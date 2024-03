Dolor en las redes por las muertes de los jóvenes atropellados en la Av. Paraguay

Dolor y consternación. En las redes sociales los usuarios expresan sus condolencias y dejan sus mensajes de repudio e indignación por el conductor ebrio que mató con su automóvil a tres jóvenes y dejó siete personas internadas, dos de ellas en gravísimo estado.

Una de las víctimas fue identificada como Florencia Acosta, una joven oriunda de Rosario de La Frontera y quien se encontraba en la capital salteña porque estudiaba en la carrera de licenciatura en ciencias biológicas en la Universidad Nacional de Salta. También era proteccionista de animales.

“Con profundo dolor acompañamos a familiares y amigos de una gran colaboradora como lo fue Flor Acosta. Rogamos por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin. Abrazo al cielo de parte de cada peludito al que le diste una mano #JusticiaPorFlor”, publicó el grupo Somos su voz grupo animalista Rosario de la Frontera Salta.

“Florencia era una persona amable y generosa, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Su partida deja un vacío irremplazable en la comunidad”, expresaron otros usuarios.

“Me partiste el alma vuela alto siempre serás mí prima querida me quedaré con los momentos compartidos que en paz descanses”, expresó Tobías Saravia.

En tanto, la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa informó el fallecimiento de la estudiante de ese centro de estudios y manifestó su dolor y acompañamiento a familiares y amigos.

Un técnico en higiene y seguridad y un compañero muy solidario

Otra de las víctimas fue identificada como Sergio Veisaga, quien se recibió el año pasado de la carrera de Higiene y Seguridad en un instituto terciario de la localidad de Vaqueros. Era oriundo de Salvador Mazza, pero vivía en Salta Capital. Su novia permanece internada en el hospital San Bernardo.

“Que pérdida tan grande de la vida de nuestro ex alumno del terciario de Vaqueros. Se recibió de técnico de higiene y seguridad y estaba trabajando. Dios lo tenga en su gloria a este joven tan bueno y lleno de futuro”, sostuvo Aurelia Maidana.

“Técnico en Higiene y Seguridad, técnico en Gestión Ambiental. Hincha de River. Le gustaba animar las jodas con su super enganchado. Si no te alcanzaba la moneda te "prestaba" para que disfrutemos una juntada. Asados, afters, la birrita. Le gustaba ir a ver a Bandy2, Gaston y la Agrupación Santa Fe, Karioma y muchas otras bandas. Un tipazo, más bueno imposible, le gustaba enseñarte algo que no sabias de la carrera, siempre fue un buen compañero. ¿Quien no tendrá algún trabajo práctico de él en el celu?. Estaba en su gran momento, feliz con su trabajo, su novia y su vida. Solo pedimos Justicia por el cumpa, por Flor y Brian”, publicó Emanuel Huertas.

Trabajaban en el Salar de Ratones

La tercera víctima fatal fue identificada como Nahuel Brian Digan. Era oriundo de la localidad de Luis Burela, departamento de Anta. Era fanático de river y de los Guns N`Roses. Le gustaba reunirse con amigos e ir al río Dorado a pasar el día.

Tanto Veisaga como Digan se desempeñaban en el último tiempo en Yacimiento Salar de Ratones, ubicado a 300 km. al oeste de la ciudad de Salta y al cual se accede por San Antonio de Los Cobres.

“Se fueron los dos, solo por salir a festejar un descanso después de tanto esfuerzo en el trabajo. Tantos recuerdos, quedarás por siempre en mi corazón. Voy a extrañar que se acerquen al pañol. Descansen en paz mis dos amigos Sergio y Digan Nahuel Braian. Justicia por mis dos amigos y compañero de trabajo”, manifestó Ariadna Arias.