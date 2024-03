Falleció uno de los siete miembros del clan Cala-Alemán

En el Complejo Penitenciario Federal III de localidad de General Güemes falleció el lunes una mujer de 70 años. Según fuentes oficiales, la interna se encontraba bajo custodia y sufrió una descompensación que desencadenó en su deceso.

La fallecida se llamaba Iris Ibáñez y estaba presa por el delito de transporte de estupefacientes. Ingresó al Complejo Penitenciario Federal III de Güemes el 22 de marzo, después de encontrarse detenida transitoriamente en la Unidad Operativa de la Policía Federal. El 8 de marzo el juez Julio Leonardo Bavio había dispuesto la prisión preventiva para la mujer.

La mujer formaba parte del clan Cala-Alemán, que operaba entre Santiago del Estero y Salta, y que fueron detenidos tras una investigación de la Procunar y Gendarmería.

Las fuentes oficiales informaron que la mujer falleció cuando era trasladada al hospital de la zona.

Autopsia

"La señora de 70 años, que estaba presa en General Güemes, en principio fue atendida en la cárcel y cuando la trasladaron al hospital falleció. Como estoy de turno, dispuse la realización de la autopsia, el cuerpo va a ser retirado de la morgue del hospital y el asunto ya está en manos del CIF . Mañana por la mañana (por hoy) le hacen la autopsia a la mujer y después el cuerpo será entregado a los familiares. También dispuse el secuestro de todas las cosas que tenía la señora en la celda, mandamos a la fuerza de seguridad para que se constituya en el lugar para ver qué es lo que pasó", contó el fiscal Amat a diario El Tribuno.

La posible causa del fallecimiento sería un problema cardíaco que le ocasionó un síncope, pero igualmente habrá que esperar el informe forense para confirmar la causa de la muerte.

El abogado defensor de la fallecida ha sido informado de los procedimientos, aunque ha declinado asistir personalmente a la autopsia, expresando su interés en recibir la filmación y los resultados posteriormente.

"Lo que a mí me indican es que la señora tenía un problema de corazón, ahora nos va a decir la autopsia qué pasó. Ya le avisamos a su abogado defensor por si quiere estar en la autopsia, pero dijo que no, que simplemente quería después la filmación y los resultados. Yo no me quiero adelantar a nada, pero la muerte sería aparentemente por causas naturales, así que veremos cuál es el resultado de la autopsia", destacó el fiscal Amat.

Durante el juicio se supo que Ibáñez, tenía como rol principal el traslado de dinero, tanto a Santiago del Estero y Córdoba como a Salvador Mazza, en Salta, pues era quien realizaba los pagos de la organización, función que la fiscalía considera probada en los numerosos viajes realizados y la declaración de un imputado colaborador.

El caso

Ibáñez junto a su hija, Melisa Alemán, y su yerno se hallaban en calidad de prófugos en una causa tramitada en el Juzgado Federal de Garantías de Orán por un hecho de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, ocurrido el 15 de noviembre de 2011 en la localidad de San Pedro, cuando se detectaron dos vehículos que eran parte del traslado de 70 kilos de drogas.

Se trata de un clan familiar que era investigado desde hace años por la Justicia Federal.

Narcotráfico y lavado de activos

A instancia de los resultados de una minuciosa investigación penal impulsada por el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, y el fiscal general Eduardo Villalba, a cargo de la regional NOA de esa oficina especializada, el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, hizo lugar a la imputación requerida contra ocho personas detenidas por asociación ilícita, 2 hechos de transporte de estupefacientes y 38 de lavado de activos.

La acusación recayó sobre Melisa Alemán y Emmanuel Gabriel Cala, en calidad de jefes respecto al primero de los delitos, mientras que en como miembros quedaron imputados sus hijos Facundo, Alex, Dalci y Kevín, seguidos de Marcelo Nicolás Juárez, Danner Felipe Dávalos Bolívar y la reciente fallecida Iris Ibáñez.

La detención de los acusados había ocurrido como resultado de múltiples allanamientos concretados en inmuebles ubicados en Salta y en Córdoba, en los que también se secuestraron 9 vehículos, 8 motocicletas, más de 61 mil dólares y cerca de 2 millones de pesos, entre otros elementos de interés para el caso.

Con excepción de Dávalos Bolívar, de Bolivia, el resto de los acusados son parientes. La organización ilícita operaba desde 2011 y lo hacía mediante maniobras de narcotráfico y de lavado de activos.

Cala y Melisa Alemán fueron marcados como líderes y el resto de los parientes como miembros de una organización del tipo "clan familiar", lo que le permitió la adquisición de droga a través de proveedores de Bolivia que luego era transportado para su comercialización en Salta, Santiago del Estero y Córdoba.

Un clan familiar

De acuerdo con la investigación, la banda funcionaba en el norte provincial y desde ahí proveía droga a Santiago del Estero y Córdoba. Bajo el modelo de clan familiar, sus integrantes acumularon una fortuna que intentaron blanquear con la compra de inmuebles, vehículos y otros bienes. Sus operaciones de transporte eran de 100 a 200 kilos de cocaína.

La detención de los acusados había ocurrió el jueves 7 de marzo, como resultado de múltiples allanamientos concretados en inmuebles ubicados en Salta y en Córdoba. La fiscalía imputó un total de 38 hechos vinculados al lavado de activos, que incluyen la adquisición de inmuebles, vehículos y otros bienes por parte de la organización a lo largo de 15 años, como producto de las ganancias obtenidas por las actividades ilícitas de narcotráfico.