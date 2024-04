Marcha por las víctimas del siniestro de Av. Paraguay: "No mataron animales, mataron personas"

En la madrugada del domingo 17 de marzo 10 jóvenes que salían de bailar de un boliche en la zona sur de la ciudad de Salta, ubicado sobre la avenida Paraguay, fueron atropellados por un conductor ebrio de 21 años, identificado como Luciano López, que iba a gran velocidad. Cinco personas, tres mujeres y dos varones, fallecieron tras ese siniestro vial.

En medio del dolor, la tristeza y todavía viviendo el luto por la pérdida de un ser querido, padres, hermanos y amigos de las víctimas: Ruth Tabarcache, Florencia Acosta, Karen Marín, Sergio Veisaga y Nahuel Digan se concentraron en el centro de la ciudad para pedir Justicia y recordarlos.

"Soy amiga de Ruth y Sergio. Quiero justicia por ellos. Se fueron injustamente, ya no están. Nunca pensé que íbamos a estar aquí y quiero justicia por ellos", dijo Ailín.

Con mucho pensar y dolor, la tía de Ruth comentó a El Tribuno: "Estoy super triste. Nadie se imagina que vas a estar despidiendo a una sobrina que tenía toda la vida por delante y proyectos. Estamos destrozados. Las mamás que se reunieron te decían: 'no tengo nada porque vivir', a vos ¿te parece? ¿Cómo voy a seguir? No hay consuelo".

Y agregó: "No creo que los culpables se atrevan a pedir la libertad. Confío en la fiscalía que está haciendo su trabajo".

Además pidió a los padres y autoridades que se tome conciencia acerca de los hijos que salen con un "arma para matar". "Espero que los padres tomen conciencia que si con 21 años tenía un auto, alcoholizado y no tenía trabajo... ¿quién le dio las armas para que salga a matar a cinco chicos?".

"Queremos penas ejemplificadoras. No queremos que la gente no vaya a divertirse pero que lo haga de forma responsable, que las instituciones tomen las previsiones".

Por su parte, la hermana de Karen señaló: "Vamos a marchar para pedir justicia por mi hermana. No queremos que este caso quede impune, a mi hermana nadie me la va a devolver. Duele estar aquí y tener que estar marchando, es duro para todos. Me quitaron a mi hermana es muy doloroso. No mataron animales, mataron personas".

Familiares caminan alrededor de la plaza 9 de Julio. Fotos Javier Rueda

Además hubo críticas contra el gobierno provincial por no acercarse a las víctimas para escuchar los reclamos. "Queremos que alguien del Gobierno se acerque para que nos escuchen. Estamos aquí para pedir justicia. El perdón de los culpables no alcanza, no van a devolver nunca a mi hermana. Pedimos a la gente que nos acompañe", dijo en hermano de Karen.