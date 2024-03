Duras críticas de Estrada al Ente Regulador y a Edesa por las subas

El diputado nacional Emiliano Estrada responsabilizó de las fuertes subas de la tarifa energética al Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp) y a la empresa distribuidora Edesa. En las últimas horas circuló en las redes sociales un video con el que cuestiona las afirmaciones que hizo el gobernador Gustavo Sáenz sobre el precio de las boletas en Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"En Salta, para el mismo nivel de consumo y el mismo perfil de usuario se paga 132 pesos el kilovatio cuando en Jujuy se paga $65, en Santiago del Estero $70, en Chaco $81, en La Rioja $68 y en Edenor, distribuidora en la ciudad de Buenos Aires, también $68".

"La verdad es que llega un momento donde a uno le agarra una calentura bárbara. No puede ser que ninguno de los funcionarios que tiene la Provincia sepa dónde carajo está parado. Tenemos un Ente Regulador de Servicios Públicos que le acaba de dar 80 por ciento de aumento a Aguas del Norte cuando no tenemos agua en toda la provincia, le da un aumento a la distribución de energía y después se hace el distraído y no entiende qué es lo que pasa, y estamos hablando de funcionarios que ganan millones de pesos por mes, entonces pónganse a laburar y a estudiar los temas porque no puede ser que no maneje un solo tema de lo que hace a la provincia de Salta", finalizó el diputado Estrada en su video de Tik Tok.

Al ser consultado sobre los aumentos que el Enresp le dio a Edesa, que encarecieron sideralmente la boleta de luz, Estrada respondió a El Tribuno: "No es responsabilidad de la Nación, porque la Nación le vende a todas las provincias la energía al mismo costo y la distribución, que es lo que encarece la energía acá en Salta, corresponde a una empresa, que es Edesa; y el que le analiza los costos, llama a audiencia pública y le da aumento a esa parte de la tarifa es el Ente Regulador de Servicios Públicos".

Y agregó: "Entonces, cuando el gobernador sale y dice: 'los salteños pagamos más cara la luz que los porteños por una inequidad de un país unitario, no es cierto, porque cuando uno mira cuánto vale en Jujuy el kilovatio, cuánto vale en Chaco, Santiago del Estero, en función del mismo perfil de usuario y nivel de consumo, se da con que en Salta vale el doble el kilovatio y de eso el encargado es el Ente Regulador de Servicios Públicos, que, a mi criterio, tiene un pésimo desempeño con gerentes que ganan más de dos millones de pesos por mes para no hacer nada y no defender nunca a los usuarios, sino que solamente justifican la inoperancia de todo el sistema, de la empresa Aguas del Norte, la inoperancia de por qué las tarifas son altas, pero nunca dan una solución".

Proyecto de ley

Además, el legislador explicó que recientemente presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que a los usuarios residenciales de energía no se les cobre el IVA.

"Es para bajarles un poco el costo de la boleta e invitar y pedirle a las provincias que dejen de cobrar ingresos brutos, en este caso 5 por ciento para Edesa, con lo cual, dentro del proyecto y en una decisión del Gobierno de la Provincia se podría bajar un 26 por ciento el costo de la boleta a los salteños", hizo hincapié.

El alcance de esta ley sería de aplicación en todo el territorio nacional. El proyecto contempla la posibilidad de que las empresas distribuidoras de energía eléctrica utilicen los créditos fiscales excedentes de IVA para el pago de otros tributos nacionales, lo que contribuiría a un manejo más eficiente de los recursos. Además convoca a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a eliminar cualquier otro gravamen, cargo, tasa o concepto en la facturación de energía eléctrica para los usuarios comprendidos en la exención del artículo 1°.

"En Salta, las facturas de Edesa tienen cargas altísimas de impuestos municipales, y eso es algo que tenemos que analizar, porque el que sufre es el bolsillo del vecino y del trabajador", manifestó Estrada.

"En Salta pagamos más de luz, gas y transporte que en muchos lugares del país, por eso voy a trabajar desde mi lugar en promover políticas que fomenten el acceso a servicios esenciales y bajen la carga económica", finalizó el diputado.

Se espera que el proyecto sea tratado en las próximas sesiones legislativas.