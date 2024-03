Tragedia en Av Paraguay: Familiares de víctimas piden testigos que aporten información para esclarecer lo ocurrido

Claudio Marín, hermano de Karen Marín, una de las víctimas del siniestro vial en la Avenida Paraguay, que se encuentra internada en el Hospital San Bernardo, contó que la joven será sometida hoy a una cirugía en la cabeza, ya que permanece con parte de su cerebro inflamado y sus pulmones no funcionan. Al cuadro se suma como agravante que tiene dengue. Ante este panorama su familia espera su evolución y ratificó que participarán de la marcha convocada para el lunes en la Ciudad Judicial. Pide que las personas que sepan algo del hecho y puedan aportar información se acerquen al nosocomio, donde se encuentran o se comuniquen con él, al 3875453946.

En diálogo con El Tribuno, Claudio Marín, contó detalles sobre el estado de salud de Karen Marín, victima del siniestro vial quién se encuentra internada en el hospital San Bernardo. “Me dicen que sus pulmones no están funcionando, y además le detectaron mucha inflamación en su cerebro, por lo que hoy será sometida a una cirugía en la cabeza, le van a extraer un pedazo de cráneo para que el cerebro se pueda ampliar mejor”. Y contó: “Sigue muy delicada, hoy la pusieron boca abajo pero no pudieron porque tiene sus brazos muy sensibles, además tiene dengue. El problema que tiene son sobre todo en su cabeza y pulmones”.

Respecto al tema judicial, comentó que se encuentran trabajando con una abogada para llegar a la verdad sobre lo ocurrido. Y remarcó: “Nos están cerrando muchas puertas y nos parece muy raro que todavía no estén las pericias de tránsito, realmente pedimos que la justicia no ponga “peros”. Todas las familias pedimos justicia, queremos que el fiscal nos de respuestas”.

Pedido de perdón del principal imputado a las familias

En cuanto al pedido de perdón realizado por la defensa del principal imputado, Luciano López, respondió: “Vi un video en el que la defensa pide perdón, nosotros tampoco perdonamos, nos perjudicó la vida. Eso no soluciona nada, fue desagradable como hablan los abogados, ponen la situación de la cuaresma en un caso que es muy delicado, de nuestra parte no perdonamos. Queremos acceder a las pruebas que tiene la justicia, para poder trabajar con los abogados”.

Piden saber si existió una camioneta involucrada

Luego insistió con un pedido a la fiscalía que lleva adelante la causa: “Vamos a seguir tocando puertas, se habla muchísimo de una camioneta que tocó al auto y comenzó toda la tragedia, pedimos que si participó de esto que no la tapen. Si estuvieron estos dos vehículos que paguen los dos por lo que hicieron. Se habla también de una picada, porque se ve en un video motos y otros vehículos a los costados, nosotros tuvimos la oportunidad de ver que el auto iba a gran velocidad”.

Asimismo, Marín, resaltó: “Nos parece muy raro todo, porque todavía no están las pericias de tránsito, y eso demora como mucho unos días para salir. Queremos llegar al fondo de todo y que se haga justicia, que no sea un caso de archivo y que pasen dos semanas más y se olviden. Como familiares estamos dispuestos hacer todo para que esto no quede así, tienen que pagar por lo que hicieron”.

No recibieron contención para las hijas de la victima

Luego, Claudio Marín, comentó sobre la situación de las hijas de Karen, la victima: “Nosotros tratamos de contener a mis sobrinas por la ausencia de su mamá, todos los días me preguntan por novedades, tratamos de no mentirles. El apoyo que recibimos es de la gente, que nos mandan donaciones. Como ciudadano esperaba más del gobierno, que al menos se acerquen a preguntarnos como estamos o que necesidades teníamos. Estoy desilusionado, ni el gobernador ni el intendente, se acercaron”.

Apoyan la noche solidaria para recaudar fondos

Al ser consultado sobre la noche solidaria organizada por el boliche “La Rosa” para recaudar fondos, dijo que estaba al tanto a través del encargado del boliche, quién se contactó con los familiares para contarles la iniciativa. Y expresó: “Sabemos que no tienen la culpa y lo que recauden nos va ayudar a las familias”.

Controles de tránsito

El hermano de Karen Marín, aseguró que ayer paso nuevamente por la Avenida Paraguay y dijo: “Me pararon, para mi están haciendo un lavado de cara, si van hacer controles, tienen que ser todos los días, veremos si el fin de semana están. Sobre todo de noche, que es cuando los borrachos quieren manejar alcoholizados. Para evitar estas tragedias, porque hoy nos tocó a nosotros y mañana quién sabe”. Luego, continúo: “Tanto la municipalidad y el gobierno tienen que poner mano dura. Algunos nos dijeron que no tienen la ropa adecuada para hacer los controles, entonces están fallando nuestros gobernantes”.

Marcharán el próximo lunes

Finalmente, recordó que el próximo lunes, todos los familiares estarán en la Ciudad Judicial, para pedir justicia y pidió: “Les pido que no nos quedemos callados. Van a pasar dos tres meses y todo va a ser un archivo, y la fiscalía se hará la distraída. Por eso, vamos a pedir justicia”.

Y agregó: “Les pido a todos los que estuvieron el día del hecho, que nos ayuden y nos manden todo lo que vieron, si tienen un video o algo que hayan visto. No vamos a comprometer a nadie, sólo necesitamos más pruebas, porque pensamos que están tapando muchas cosas, nos da impotencia de no poder hacer nada. Si alguien vio la camioneta o pudo grabar algo, que me escriban. Lo único que pedimos es justicia, estamos pasando por momentos muy duros”.

Las personas que sepan algo del hecho ocurrido en la Av. Paraguay el domingo pasado, y quieran aportar información a los familiares, pueden contactarse con Claudio al 3875453946.