Fernando Mazzone: “Para ADP mañana comienzan normalmente las clases, no adherimos al paro convocado por la CGT”

La Asociación Docente Provincial (ADP) confirmó que no adhiere al paro convocado a nivel nacional y que este lunes comienzan con normalidad el ciclo lectivo 2024. Aclararon que es la CGT quién convoca la medida y que no forman parte de este gremio. En tanto, adelantaron que al ser estar aunados en CTERA, las discusión paritaria a nivel nacional continuará el próximo martes. Respecto al panorama local, tras el último ofrecimiento de provincia de un 24% de aumento, adelantó que las reuniones se retomarán en el transcurso de la semana de forma sectorizada. En donde buscarán plantear de forma particular, no sólo la cuestión salarial, sino también, transporte y salud.