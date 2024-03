Colombo: "Si aprendemos a conversar lo difícil, vamos a disminuir el nivel de conflicto"

Daniel Colombo es facilitador y Máster Coach Ejecutivo especializado en alta gerencia, profesionales y equipos. Además es comunicador profesional, conferencista internacional y autor de 32 libros. Llegó a Salta para dictar dos talleres -Marca personal y Resultados extraordinarios- en la convención más grande de emprendedores del sector inmobiliario organizado RE/MAX. En diálogo con El Tribuno, Daniel Colombo explicó la importancia de la comunicación en cualquier emprendimiento, destacando la necesidad de agregar valor a las personas antes de intentar venderles algo.

¿Qué me puede contar de sus dos talleres?

Este es un evento que es la primera vez que asisto, es una convención nacional que hace RE/MAX. Me convocaron porque yo hace muchos años que trabajo con los brokers y en este caso querían que pudiera participar con dos paneles que le agreguen valor a las 2.000 personas que están acá. Entonces voy a estar facilitando, dos talleres, uno sobre la marca personal de la gente inmobiliaria. La marca personal es el sello que le pone cada uno, el estilo, las características, puestas al servicio de lo que vos querés que la gente perciba. Y eso en el negocio inmobiliario, cualquiera de los que vendemos servicios, en mi caso soy coach de CEOs de empresas y doy conferencias por todo América Latina, la marca personal es muy importante para validarte, para que la gente te conozca y también para crear como un primer marco de confianza para que la persona confíe en vos, por ejemplo en el caso de las operaciones inmobiliarias.

¿Funciona en cualquier actividad?

Emprendedores, gente que hace cosas, que tiene su negocio, la marca personal hoy es muy importante porque de alguna manera es la huella digital que las personas perciben. Esa es la primera charla que voy a dar y la segunda es sobre conversaciones difíciles. En el negocio inmobiliario en el que estamos en RE/MAX es habitual tener conversaciones difíciles porque obviamente hay cuestiones de precio, hay cuestiones de comisiones, hay cuestiones de negociación con el que vende o con el que compra, siempre está el agente inmobiliario que es el profesional que interviene en esto; además de los martilleros que son los que cierran la operación efectivamente. Y las conversaciones difíciles en un país como Argentina son cotidianas. Siempre se lleva todo como un ring de boxeo. Voy a plantear escenarios distintos de conversaciones y algo que podemos aplicar incluso en nuestra vida personal, si aprendemos a conversar lo difícil primero, vamos a disminuir muchísimo el nivel de conflicto con la gente.

Y ahí en el negocio inmobiliario, ¿qué sería lo difícil?

Hay muchos desafíos que tienen que ver, sobre todo en un contexto de un país como Argentina, con reglas que por ahí van cambiando todo el tiempo, desde negociaciones de precio, negociaciones de condiciones o negociaciones de plazo, cuando una persona quiere mudarse pero necesita cierto plazo para reubicarse, todas esas son conversaciones difíciles. Te diría que la más recurrente, por lo que yo escucho de mis clientes, es la negociación de la conversación difícil de los precios, porque obviamente una persona que vende una propiedad tiene una ilusión generalmente por el apego afectivo que tiene y que el precio va a ser mayor, pero por ahí no es el precio del mercado, hay que saber adaptarse y hay que saber cómo negociar esas situaciones. Y a eso les llamamos conversaciones difíciles, que no son solamente negociaciones, porque aparte son procesos que pueden durar varias semanas.

¿Cómo ves la situación en Salta y Argentina donde hay un escenario volátil, complejo y el tema de alquileres estuvo tan en boga en los últimos tres años?

Sí, absolutamente, por un lado, algo que veo con los clientes todo el tiempo, son las trabas que se presentan a nivel operativo con políticas macro a nivel país, obviamente afectan a todas las industrias, no es la excepción la industria inmobiliaria. Y digo industria y no solamente profesión inmobiliaria, porque en realidad el volumen de gente que se mueve y el volumen de dinero que representa para la constitución de la economía del país es muy importante. Ahora, el tema de los alquileres estuvo súper complicado, se ha liberado con el nuevo gobierno que tenemos, sin embargo, con esta desregulación aparece también lo que todavía falta al mercado, que es como la nivelación de los valores. Como esto ya es una negociación libre entre el que alquila y el que tiene el departamento, o la casa, estos valores están un poquito altos todavía, se estima que se van a ir regulando. Y lo segundo que tiene que ver, de lo que percibo, es que hay como un concepto de que no se vende en el mercado inmobiliario de Argentina, y te lo puedo asegurar porque estoy en contacto con clientes que son los dueños de inmobiliarias de muchísimos países y ciudades, por ejemplo trabajo con la oficina número uno de la ciudad de Buenos Aires, que tiene más del 7% de las propiedades de que se venden por mes en capital, y el mes pasado ellos vendieron 320 departamentos. Entonces, imagínate que hay una fantasía que la gente piensa como que el mercado inmobiliario no se está moviendo, y los números dicen totalmente lo contrario, porque han aumentado los niveles de escritura, este es un dato que vos podés certificar en Salta, o también a nivel nacional. Han aumentado los datos de transacciones inmobiliarias vía bancos, entonces fíjate que el mercado se ha vuelto más movedizo, no es sólo de este año, ya era algo que se venía viendo desde mitad del 2023, o sea que hay un mercado que está inquieto, por lo tanto la oferta se está moviendo permanentemente, y también hay mucha gente que tras esperar dos, tres años de no querer vender, ahora quieren vender, entonces eso ha llevado a un reacomodamiento del mercado, que obviamente una red como la que es RE/MAX en este caso, la sabe aprovechar también por el volumen de agentes inmobiliarios que tienen en todo el país.

Me interesa la parte de comunicación, ¿es un sector que hay que tener una comunicación especial o cómo se trabaja este tema?

Bueno, diste un punto clave porque yo también soy un bicho que vengo del lado de las comunicaciones, así que me encanta hablar de este tema, considero que la buena comunicación es parte del éxito de cualquier emprendimiento. Imaginate que cada agente de RE/MAX es independiente de la oficina a la que pertenece, trabajan como emprendedores independientes dentro del marco regulatorio, pero fijate que la comunicación es central para poder transmitir todos los aspectos de valor que nosotros tenemos para el mercado. Esto funciona para un agente inmobiliario, como para vos como periodista, como para mí como coach y como conferencista. Es decir, si nosotros no tenemos una comunicación que llegue a la gente, que le inspire, que no sea solamente venta porque vamos a poner el ejemplo de las redes sociales que es de lo que voy a hablar en el panel de marca personal. Cuando la gente está solo con el afal de venta, venta, venta, venta, a las redes no les interesa eso. La primera relación se construye en base a la confianza cuando nosotros le agregamos valor a la otra persona.