Emotiva despedida a Menotti: "Mi viejo vivió sus últimos años en el lugar que siempre soñó y más quiso", dijo su hijo

El ex director técnico de la Selección argentina César Luis Menotti fue velado este martes en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, en el partido bonaerense de Ezeiza.

“Quiero agradecerles que estén acá para despedir a mi viejo. Si le tuviera que agradecer a todos los que compartieron la vida con él no me alcanzarían los 85 años que él vivió. Pero no quiero dejar de agradecerle al presidente de la AFA, Claudio Tapia, que hizo que los últimos años de mi viejo los viviera en el lugar que siempre soñó y más quiso", dijo su hijo César Mario Menotti en la emotiva despedida.

"Agradecerle al cuerpo técnico de la selección que le permitió, ya con muchos años, volver a convivir con jóvenes apasionados y volver a estar en lo que siempre amó. Agradecerle a Gonzalo Belloso, que junto con Claudio Tapia fueron los que lo ayudaron a poder crear la escuela que él tanto soñó: dejar una escuela de entrenadores. Y a título personal agradecerles a todos los amigos de él que conformaron esa escuela, a todos los alumnos y sus muestras de cariño. Y gracias a todos ustedes por estar cubriendo esto”, agregó.

El cuerpo del "Flaco" Menotti fue subido a las 16.15 al coche fúnebre que lo trasladará hasta el lugar donde iba a ser cremado. En el predio de la AFA quedan familiares y algún amigo, pero la mayoría de los integrantes del mundo del fútbol que acudió a despedirlo ya se retiró. Es el final de la ceremonia que comenzó a las 10 de la mañana.