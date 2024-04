Fuerte rechazo de Salta porque sacaron el capítulo tabacalero de la ley de bases

Tras la eliminación en la Ley Base, del capitulo referido a los impuestos internos para la actividad tabacalera. El Gobierno Provincial sentó su posición en contra de está decisión. En ese sentido, el ministro de la Producción Martín de los Ríos, explicó que la medida afecta directamente en la cooparticipación de Salta, que dejará de recibir más de 6 mil millones de pesos. En conceptos como IVA, impuestos y Fondo Especial del Tabaco. Además, advirtió que se trata de una situación de inequidad, que afecta a muchos productores locales. Al ser una industria clave, que dinamiza la economía e involucra a más de 200 mil trabajadores directa e indirectamente.

En diálogo con El Tribuno, Martín de los Ríos, expresó: “Hay una situación de inequidad, para nosotros de manifiesta ilegalidad. Que tiene que ver con sostener ciertos amparos de tribunales inferiores, que ya resolvió la corte suprema, frente a una compañía que representa un gran porcentaje del mercado de cigarrillos en Argentina. Esa situación pretendíamos que se resuelva a partir del capitulo referido al tabaco, que se iba a discutir en la ley base en congreso de la Nación”.

Y siguió: “Pero nos enteramos anoche que fue eliminado del proyecto y ese es el reclamo que hace firmemente el Gobernador. Porque afecta al sector tabacalero que es fundamental para nosotros y por eso vamos a defenderlo con uñas y dientes, como actividad generadora de empleo y como economía regional fundamental de Salta”.

Cooparticipación afectada

Asimismo, resaltó que su eliminación afecta a la cooparticipación de varias provincias, porque ese impuesto que se evade y que no se va a resolver tal evasión, hace que dejen de ingresar a la provincia un montón de recursos. “Puntualmente creemos que son más de 6 mil millones de pesos, sólo en Salta. Tampoco se recauda el fondo especial que va derecho a los productores y a las provincias, también al fisco nacional que suma menos en IVA y no recauda impuestos internos”.

Luego remarcó que la producción tabacalera es fundamental para el Valle de Lerma, el Valle de Siancas y la zona del Jardín, El Tala, Perico, Monterrico y El Carmen. En tanto, para nuestra provincia son 200 mil las personas involucradas en la actividad, que se ven afectadas directa e indirectamente. “Es el desarrollo de productores del sector tabacalero, que se nutren con el precio de venta. Es decir al fondo especial del tabaco lo nutre un impuesto sobre el paquete de cigarrillo. Si alguien no paga ese impuesto, el fondo no se nutre, el productor tabacalero no recibe ese complemento de precio y toda la actividad tabacalera de las provincias se reciente”.

Situación de manifiesta injusticia

Además, el ministro de la Producción dijo que hay una situación de manifiesta injusticia frente a una compañía tabacalera, que se ve imposibilitada de vender atados de cigarrillos mucho más baratos, que las que pagan sus impuestos en debida forma. “Hay una desventaja competitiva que no es precisamente, la libertad de mercado que el gobierno nacional pregona, así que hay un impacto negativo por donde se lo miré”, aseguró.

Y criticó: “Lamentamos la gestión de varios legisladores en contra del propio estado nacional que deja de recaudar y hace que las provincias dejen de coparticipar. Afectando al sector tabacalero que es gran generador de empleo y tiene en todo esto un golpe muy doloroso a su razón de continuidad”.

Fallo de la corte suprema de justicia

Respecto a la expresión del Gobernador de la Provincia, aclaró: “La prevenda de la que habló el gobernador, es un beneficio solapado, injusto, un privilegio que alguien tiene y no debería tener claramente. Una empresa que puede comercializar sin pagar impuestos, está siendo acreedora de una prevenda. Con el sustento además, de que hay un fallo de la corte suprema de justicia, que había sentado debida jurisprudencia en contra de este privilegio de no pagar conforme al resto de las compañías, los impuestos que por ley se fijaron para el producto del cigarrillo”.

Luego, Martín de Los Ríos advirtió que si no se sostiene el precio del kilo de tabaco, a través de ese complemento que sale del impuesto que paga el fumador, la actividad tabacalera va a caer. “Nosotros defendemos la producción del tabaco, cuyo mayor volumen se exporta, de ninguna manera interferimos en la decisión personal de fumar o no hacerlo. Por eso cumplimos con la organización mundial de la salud. Si la producción del tabaco no la hace Salta, la va hacer Brasil, Sudáfrica, es decir alguien lo va a producir. Por eso, es una actividad fundamental para nuestra provincia”.

Nueva visión del Gobierno Nacional

Consultado si la postura de la provincia ante la situación, significa que quitarán su apoyo ante su próximo tratamiento, el funcionario afirmó: “Esto significa insistir con que las cosas se hagan bien y que no se perjudiquen con decisiones de ciertos sectores. Queremos que se revierta y que legislemos para solucionar problemas, en función de la nueva visión del Gobierno Nacional. Y de una provincia que pretende otorgarle al presidente las herramientas que pide, para llevar adelante su plan de gobierno, que la gente convalidó con el voto. De ninguna manera decimos que esto significa cruzar lanzas con el Gobierno Nacional, vamos a gestionar más que nunca para que estas cosas no perjudique a la gente de Salta”.