Tras el escándalo de Posco, ahora aparecen empresas "fantasmas"

El escándalo desatado tras la detención de trabajadores ilegales que cumplían funciones jerárquicas en la empresa minera Posco tiene por estas horas otros alcances que podrían derivar en situaciones mucho más complejas, como por ejemplo la conformación de sociedades y empresas "fantasma", creadas con el fin de evadir las leyes mineras y obtener ganancias por fuera de los controles impositivos, en momentos en que la compañía surcoreana se prepara para iniciar las tareas de extracción y exportación de litio desde el Salar del Hombre Muerto.

La sospecha por la conformación de estas empresas que simulan ser locales, cuando en realidad son de capitales coreanos y chinos, había sido advertida por fuentes ligadas a la actividad, quienes luego de la detección del trabajo de ilegales en Posco indicaron a El Tribuno que resulta sospechoso que "empresas locales sin capacidad" resulten adjudicatarias de trabajos de envergadura en las zonas de explotación, producción o embarque minero.

Una mirada posterior advertía también que estas empresas habían surgido en los últimos años, de acuerdo a lo que se informa en el Boletín Oficial de la Provincia, en el apartado de conformación de empresas y sociedades.

En el documento público, que se puede chequear digitalmente, figuran los objetivos, socios y capitales de cada empresa. En su mayoría tienen socios y capitales coreanos. Además, se detallan las direcciones y sedes sociales donde deberían estar funcionando.

Este dato movilizó a El Tribuno a avanzar con la investigación periodística.

A través de visitas y averiguaciones en cada lugar, se pudo corroborar que la mayoría de los domicilios declarados y reflejados en el instrumento oficial no corresponden a dichas empresas. Inclusive las constituidas en los últimos meses no cuentan con espacios físicos ni oficinas en funcionamiento en las direcciones publicadas.

Las firmas

Se trata de las empresas, Seil Energineering SA, con dirección declarada en la avenida del Bicentenario de la Batalla de Salta al 800. Sin embargo, en ese lugar funciona un estudio de abogados. Esa misma ubicación fue declarada para las empresas Samjin Electric SA y Samjin Industrial SA.

En tanto, la sociedad HY Ingeniería Sau, conformada en mayo de 2023, figura con domicilio en calle España primera cuadra, pero en ese lugar se encuentra un estudio contable. Sus empleados desconocen la existencia y ubicación de la mencionada empresa.

Litio Salar SA es otra de las empresas constituida en octubre de 2023 que figura en el Boletín Provincial, con domicilio en la jurisdicción de Salta y sede social en pasaje Gabriel Puló al 100 de barrio San Bernardo. Sin embargo en esa ubicación funciona una empresa de catering para mineras con otro nombre. El Tribuno consultó en el lugar si conocían la existencia de Litio Salar. La respuesta de los empleados fue negativa.

Prácticamente en el mismo lugar se encuentra declarada la sociedad Servicio Capital Humano SAS, conformada en agosto de 2022. Que tiene domicilio en la misma cuadra que la anterior. Pero en ese lugar se encuentra una casa de familia, cuyos integrantes, ante la consulta de este medio, dijeron que desconocen cualquier referencia a esa empresa. En ese mismo lugar declaró como domicilio el principal socio de la firma Litio, de nacionalidad surcoreano.

Entre sus fines, las empresas declararon llevar adelante instalaciones de maquinarias o equipamientos, fabricación y comercialización de estructuras metálicas. Otras, con el objeto de ser proveedores del Estado aparecen con distribución y provisión de mercaderías.

La última dirección verificada es la declarada por la sociedad In No Time SRL, con sede en avenida Uruguay al 800 de esta ciudad, en donde, según se pudo chequear hace años, funciona un estudio contable de particulares con otro nombre. Ante la consulta de este medio, sus propietarios señalaron que hace un año atrás tuvieron como cliente a dicha empresa, pero que ya no tienen vínculo alguno y nunca el lugar fue sede de In No Time SRL.

La mayoría de estas empresas y sociedades se conformaron entre el 2022, 2023 y 2024 y se crearon con el fin de prestar servicios mineros, de petróleo, gas y en general. También de realizar actividades de construcción como obras de ingeniería y arquitectura, y todo tipo de servicios vinculados al rubro.