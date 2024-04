Los siete integrantes de una familia tienen dengue: “Todos en casa están decaídos, estamos usando el maple de huevo para combatir el mosquito”

Genoveva López tiene 42 años y hace años vive en el barrio Norte Grande, junto a su familia compuesta por siete integrantes que tienen entre 11 a 84 años. Tanto ella, como sus hijos, madre, tía, sobrinos y abuela, contrajeron dengue y lo están padeciendo en su hogar. Ya que al acercarse al hospital Papa Francisco, les dijeron que seguramente se trata de dengue y que vayan hacer reposo.

Según comentaron combaten síntomas como dolores musculares, nauseas, vómitos y punzadas en la espalda, a base de paracetamol. El caso de la abuela (84) es el que más les preocupa, ya que comenzó con hemorragias y por eso debieron buscar una clínica privada para internarla. Apuntan a una cámara que proviene de la red cloacal que está con agua retenida, como el posible lugar en donde se puede haber criado el mosquito que les transmitió la enfermedad.

En diálogo con El Tribuno, Genoveva López, contó: “En mi familia, somos 7 personas y todos estamos padeciendo. En mi caso ayer comencé con dolor de fiebre, cuerpo, y otros síntomas de dengue. A mi abuelita la llevaron a la clínica para internarla, le están haciendo estudios porque está con hemorragias, hace 20 días que esta atravesando la enfermedad. Me da más miedo por ella, ya que tiene 84 años”.

Y detalló que quién comenzó a cursar la patología fue su tía y luego su sobrina, y desde ahí comenzaron a contraer dengue los demás miembros de la familia. “Mi hijos y sobrinos empezaron con dolores de cabeza, musculares y fiebre. Es la primera vez que estamos pasando por esto y es muy feo”.

Un posible foco infeccioso de dengue

Respecto al posible lugar en donde contrajeron la enfermedad, dijo: “Nosotros tenemos una cámara que viene de las cloacas y está trancada, mis vecinos también están afectados por ese problema. Ahora está con agua retenida, todos la tenemos en la parte del lavadero. Es el único lugar en donde creemos que puede haber estado el mosquito que nos infectó”.

Además, Genoveva López, comentó que se acercaron al hospital San Bernardo, en donde les dijeron que no atendían la patología y los mandaron para el nosocomio Papa Francisco. “Cuando vamos a ese hospital no nos hicieron estudios y simplemente nos recomendaron que tomemos paracetamol. También, nos explicaron que no tenían sueros ni nada, por eso debíamos ir a casa hacer reposo”.

El sistema de salud nunca los atendió

El dengue ha impactado muy fuerte a la familia y hoy permanecen todos en su hogar atravesando mucho dolor de cuerpo, en la nuca, dolor de cabeza y puntadas en la espalda. “La verdad que nunca pensé pasar por esto. El sistema de salud nunca nos atendió, nunca nos hicieron estudios, solo nos miraron y ya nos diagnosticaron”, aseguró.

Y contó: “Estamos tomando paracetamol y es un presupuesto para toda la familia. Una tableta no nos alcanza ni para un día porque tomamos todos. Esta pastilla se puede encontrar en nuestro barrio desde 1500 a 2000 pesos, por 8 comprimidos, es mucha plata”.

El maple de huevo una alternativa al espiral

“Desde mi experiencia les digo a la gente que se cuiden mucho, que eviten el agua acumulada en todos lados. Nosotros estamos usando el maple de huevo que lo vamos quemando para combatir al mosquito y es efectivo. Es mejor que el espiral. Es necesario que tengan limpio todo su hogar y sin recipientes, para evitar contraer el dengue”, recomendó López.