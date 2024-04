VIDEO. Marcha por la Universidad Pública: "La educación es un derecho, no es un servicio", dijo Cristina Fiore

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, dialogó con El Tribuno durante la marcha a favor de la Universidad Pública e indicó que "en el siglo XIX , la Argentina acentó la educación pública, gratuita e igualitaria para hombres y mujeres y me parece que en el siglo XXI no se puede retroceder. La educación es un derecho, no es un servicio", sostuvo en el ingreso a la Legislatura salteña.