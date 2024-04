VIDEOS. Contundente mensaje a Milei: en Salta fue masiva la movilización por la universidad pública

Para los organizadores de la marcha fue un día histórico. La Policía sostiene que participaron 15 mil personas en la movilización contra el ajuste presupuestario del gobierno de Javier Milei. Fuentes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) estimaron que casi fueron 20 mil. Más allá de los números, el apoyo a favor de la universidad pública fue contundente.

La concentración comenzó en el ingreso de la UNSa, en la zona norte de la ciudad, donde estudiantes, docentes y autoridades de las distintas facultades se organizaron para llegar hasta el Monumento 20 de Febrero, punto central para el encuentro de todas las agrupaciones y los distintos sectores de la sociedad salteña.

En el monumento, las miles de personas que llegaron se fueron acomodando en uno de los laterales sobre calles 12 de Octubre, donde cada facultad tenía sus banderas. La convocatoria fue multitudinaria y durante toda la jornada, los manifestantes coparon las calles de la ciudad.

"Gracias a la Universidad de Salta tengo a mis hijos que son profesionales. Yo soy empleado municipal y la Universidad nos brindó todo para que mis hijos puedan estudiar. Pueden desfinanciar todo menos educación y salud", dijo un hombre que participó de la convocatoria.

"Que el Gobierno tome consciencia"

"Esperemos que el Gobierno tome conciencia de lo que está haciendo con el desfinanciamiento de las universidades. La universidad pública es para cualquier persona, muchos de ellas no tiene recursos para estudiar, para cumplir sus sueños y objetivos, pero gracias a la universidad pública pueden cumplirlo", dijo otro de las manifestantes. Agregó: "El debate se tiene que hacer desde otro lugar".

Paralelamente a lo que ocurría en la Ciudad de Salta, en Metán, en la subsede de la UNSa, otro grupo de personas se manifestaba por las calles de esa ciudad.

"Estamos todos demostrando al Gobierno nacional que somos muchos y que vamos a salir a la calle a defender la educación pública, gratuita y de calidad. No al desfinanciamiento de la Universidad ", advirtió una docente universitaria.

"En defensa de la universidad pública"

Desde la organización se resolvió que la bandera principal se la de la UNSa que rezaba: "En defensa de la universidad pública, la ciencia y la educación". La misma fue llevada por el vicerrector Nicolás Innamorato, los decanos de las otras facultades y representantes de los centros de estudiantes. En la segunda línea iban referentes políticos.

La marcha se desplazó por calle Sarmiento hasta Entre Ríos, Mitre y llegó hasta la Legislatura de Salta donde el vicerrector le entregó un petitorio al vicegobernador Antonio Marocco que esperaba en la explanada del edificio la concentración. El titular del Senado provincial tuvo acompañado por la ministra de Educación de la Provincia, Cristina Fiore; el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Lacroix; y legisladores provinciales.

El documento titulado "la universidad pública: base de la democracia y el desarrollo social", fue firmado por el rector y los decanos de las distintas facultades.

Tras entregar el petitorio, la marcha retomó su camino hasta la plaza 9 de Julio, fue allí cuando Fiore se detuvo para conversar con la prensa: "En el siglo XIX , la Argentina aceptó la educación pública, gratuita e igualitaria para hombres y mujeres y me parece que en el siglo XXI no se puede retroceder. La educación es un derecho, no es un servicio", sostuvo en el ingreso a la Legislatura salteña.

Fiore se mostró a favor del pedido de suba de presupuesto para las universidades: "No se puede desfinanciar a la universidad, no se puede desfinanciar a la educación pública y es responsabilidad del Estado apoyarlas".

El mensaje de un día que quedará en la historia

En el ingreso a la plaza 9 de Julio hubo dos columnas que se diferenciaron. Por una parte estaban los estudiantes, docentes y vecinos que se ubicaron en Mitre y Caseros, mientras que otro grupo se ubicó en Zuviría y Caseros donde se quedaron las agrupaciones sociales y gremios.

El vicerrector de la UNSa, Nicolás Innamorato, fue el encargado de leer el documento que prepararon las universidades ante el ajuste de Javier Milei. El rector, Daniel Hoyos, no estuvo en la movilización de Salta ya que se sumó a la protesta en Buenos Aires, junto a sus pares de todo el país.

Al cierre del marcha, los manifestantes tocaron el Himno Nacional y con el grito de "viva la patria" se dio por cerrada la marcha.

Inmediatamente comenzó la desconcentración con tranquilidad por las calles adyacentes de la plaza.

En la tarde de ayer, cuando la marcha pasó por la Legislatura, los senadores entregaron el Proyecto de Declaración aprobado en sesión del 18 de abril y otro similar en la sesión del Parlamento del Norte Grande en La Rioja.

El vicegobernador Marocco dijo que el respaldo al reclamo forma parte de sus convicciones y pidió que el gobierno nacional se encargue de esos jóvenes que quieren tener herramientas para enfrentar la vida. "Sin conocimientos es bastante difícil", afirmó, a tiempo de expresar que la interrupción en el envío de recursos para las universidades pone al país en riesgo.

En la movilización también hubo un reclamo por los recortes en la investigación científica. "Las trabajadoras y trabajadores de ciencia y técnica, no sólo apoyamos y acompañamos la medida que se realiza en todo el territorio nacional, en defensa de la universidad pública, sino que además formamos parte de la comunidad que mantiene este reclamo. En términos generales, la defensa de estas instituciones tiene que ver con el rol fundamental que cumplen dentro de la sociedad", dijo Gabriela Nieva Moreno, del Conicet.