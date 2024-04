A 209 años que Güemes fue electo gobernador de Salta

El próximo lunes 6 de mayo se cumplirá el 209° aniversario que el entonces coronel Martín Miguel de Güemes fue electo provisoriamente gobernador de Salta.

Aquel día de 1815, el Cabildo había sido convocado para tratar una comunicación del gobierno de Buenos Aires. Le informaba que había tomado el mando del gobierno ante el derrocamiento del Director Supremo Carlos María de Alvear. Y además, que en su reemplazo se había designado al brigadier general José Rondeau y al coronel Ignacio Alvarez para que interinamente éste, ocupe ese cargo hasta tanto aquel terminase su campaña en el Alto Perú.

Pero aquí en Salta desde hacía un tiempo había un mar de fondo. Y así fue que cuando aquel día se reunieron los cabildantes para tomar razón de las novedades de Buenos Aires, abajo, en las galerías y en la Plaza Mayor, los vecinos comenzaron a reunirse no tanto por las lejanas noticias sino por el desquicio que desde hacía un tiempo reinaba en la provincia.

Y así fue que de a poco y a medida que transcurría la reunión de los cabildantes, la gente comenzó a pedir la designación de un gobernador que cubriese la vacante que había dejado Hilarión de la Quintana quien, sin decir agua va agua viene, había abandonado su puesto hacía unos meses para unirse a José Rondeau y al Ejército del Norte en Jujuy.

Siguiendo a don Bernardo Frías, aquella ya aireada petición de los vecinos, fue presentada ante el cabildo por el procurador de la ciudad, Dr. Pedro Antonio Arias Velázquez. Pero "Tomó el cabildo por extemporánea la exposición, e hizo que Arias vuelva al pueblo y le pusiese en conocimiento de los pliegos de Buenos Aires sobre el nombramiento de Rondeau para la dirección suprema, por lo cual se pedía a cada pueblo de la Unión, ratificara, por libre voto, la elección hecha por la Capital".

"En realidad, -prosigue Frías- el cabildo deseaba que la elección de ratificar o no a Rondeau se hiciese primero, pero el pueblo respondió insistiendo en que se procediese a la elección del gobernador".

Luego de una breve deliberación, el cabildo accedió "sin violencia alguna" según el acta y así fue que dejándose de lado las formalidades y teniéndose en cuenta que el pueblo manifestaba su deseo que la elección se practicase en ese momento, los cabildantes convocaron de inmediato a los vecinos a "cabildo abierto", la mayoría de los cuales ya se encontraba allí presente.

La elección

Sobre la elección de Güemes como gobernador de Salta, el historiador Atilio Cornejo transcribe en su "Historia de Güemes" el acta que reza: "El 6 de mayo de 1815 los señores del Muy Ilustre Cabildo, justicia y regimiento de Salta, capital de la provincia, D. Miguel Francisco Aráoz, D. Gaspar Castellanos, D. Alejo Arias, D. José Mariano San Millán y Figueroa, Dr. D. Juan de la Cruz Monge y Ortega, Dr. Juan Manuel Güemes, D. Inocencio Torino, D. Angel López, Dr. Pedro Antonio Velázquez y Secretario-Escribano D. Félix Ignacio Molinas, se reunieron en la Sala Capitular, a fin de deliberar la petición del pueblo que se hallaba congregado en la Plaza Mayor sobre el nombramiento del Gobernador hasta tanto se nombrase el definitivo con satisfacción y consentimiento de las Provincias Unidas". En consecuencia –continua el documento- "se procedió a la respectiva votación, en el mismo acto, dando cada uno de los vecinos su sufragio en el orden posible, y recibidas las respectivas cédulas y publicadas, resultó casi por general votación el Sr. Coronel D. Martín Güemes, a quien, por petición del mismo pueblo, se lo puso en posesión; previo juramento que lo recibió del Alcalde de 1° voto, D. Miguel Francisco Aráoz y con la conformidad del Procurador General de la Sala Capitular que había concurrido, a nombre del pueblo que se hallaba congregado fuera de la Sala Capitular", y a quien , el nuevo Gobernador nombró su Teniente Asesor, "de consentimiento y aclamación del pueblo".

Falsa acusación

"Contrariamente a lo que algunos suponen, –dice el Dr. Atilio Cornejo- no se trataba de ninguna usurpación, sino de un acto de carácter democrático y legal. Pareciera el 25 de Mayo de 1810 en Salta bajo otros aspectos, en que el Pueblo y el Cabildo deliberan y deciden la elección de sus gobernantes. No se trata de un motín militar…Solo hablan las actas 'del pueblo'. Nada significaba tampoco –prosigue Cornejo- que el nombramiento de gobernadores de provincia emanase de la primera autoridad nacional residente en Buenos Aires, pues: 1° la elección de Güemes, se hizo con carácter provisorio; 2° el gobernador provisorio Cnel. Cornejo (su antecesor) no fue nombrado por la autoridad nacional, sino por Rondeau, Jefe del Ejército; 3° la autoridad nacional no existía pues Alvarez, Director Supremo, había sido depuesto el 10 de abril de 1815, asumiendo el Cabildo de Buenos Aires, interinamente, el gobierno y nombrándose después a Rondeau y Alvarez Thomas".

Esta atinada explicación de don Atilio Cornejo sobre la elección de Güemes obedece seguramente a las impugnaciones que en su momento plantearon sus enemigos de Salta y Jujuy, y que luego, sirvieron a Rondeau, para acusar a Güemes desde Mondragón, cerca de Potosí, de "traidor y de tirano de su país". Quien, "además de incitar –dice Frías- a las provincias a que unidas al ejército, fueran todos contra aquel para anonadarlo y aplicarle ejemplar castigo". Los 700 fusiles que Güemes se había traído de Jujuy para organizar la defensa, fue solo un pretexto pues lo que realmente molestó fue que Salta, provisoriamente había resuelto elegir su propio gobernador, primer acto autonómico que tiene lugar en las Provincias Unidas.

De todos modos, Rondeau, Jefe del Ejército del Norte y Director Supremo de la Provincias Unidas, era quien incitaba desde el Alto Perú a desatar una guerra civil cuando aquí, desde 1810, se sobrellevaba penosamente la guerra de la Independencia. Bartolomé Mitre al respecto escribe: "No faltaron vecinos de Salta y Jujuy mal avenidos con Güemes, que incitaban al General en Jefe (Rondeau) a venir en auxilio del pueblo para sacudir la autoridad del caudillo".

Y a tanto escaló el conflicto Rondeau-Güemes, que Buenos Aires llegó a enviar un ejército de 2.000 hombres al mando del coronel Domingo French para "aprehender a Güemes y sojuzgar la provincia de Salta".

Por suerte, el 22 de marzo de 1816, el "Pacto de los Cerrillos" puso fin a este desaguisado y el brigadier general José Rondeau tuvo que entregar la comandancia del Ejército del Norte al General Manuel Belgrano por orden del Congreso de Tucumán.

Homenaje

El próximo lunes 6 de mayo, el Instituto Güemesiano de Salta y la Academia de Historia realizarán un acto académico para recordar la elección y asunción del General Güemes como Gobernador de Salta. Será en el Cabildo Histórico (Planta Baja) a horas 18.