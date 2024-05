Tragedia en av. Paraguay: la familia de Ruth Tabarcache marchará en Formosa

Pasaron ya más de 45 días del terrible siniestro vial de avenida Paraguay, donde un conductor ebrio se llevó por delante a 10 personas, matando a 5 y destruyendo familias y hogares, que perdieron a sus hijos.

Ese es el caso de Irene de Tabarcache, madre de Ruth, de las jóvenes víctima de siniestro, que estuvo internada grave y falleció días después. "Todavía no puedo caer en la cuenta de lo que nos pasó. Tengo tantos recuerdos de Ruth en la casa. Hay días que no soporto estar ahí. Me voy porque no puedo creer que mi hija ya no está", expresó Irene de Tabarcache en un diálogo con El Tribuno.

Este viernes, la familia de Ruth, amigos y vecinos, van a convocarse en el centro del Laguna Yema, en Formosa, a 800 km de la ciudad de Salta, para marchar y reclamar por Justicia para Ruth.

"Nos vamos reunir a las 17, para marchar y pedir Justicia por Ruth y por todas las víctimas que dejó Luciano López", expresó Irene, al hacer referencia al joven de 20 años que conducía el

Renault Fluence color blanco, que atropelló- en estado de ebriedad- a 10 personas, el pasado 17 de marzo, y que la Justicia salteña analiza favocer con arresto domiciliario.

"La última novedad que tenemos es que en estos días se realizará una audiencia para analizar el caso el pedido de la defensa de Luciano López. Esperamos poder esta ahí presentes,para acompañarnos entre todos los familiares de las víctimas. Solo queremos que se haga Justicia y que este asesino reciba el castigo que corresponde", expresó la madre de Ruth.

Consultada sobre si la defensa de López o la familia del joven se puso en contacto con los familiare de las víctimas, Irene Tabarcache expresó que "nunca se comunicaron con ellos".

Aylén Tabarcache es la hermana de Ruth y estudia abogacía en Formosa. Acompañando a su madre es en estos momentos, la joven aseguró que confía en la Justicia de Salta y que espera que Luciano López espere, tras las rejas, el proceso legal que corresponde por la tragedia que causó en la avenida Paraguay, que dejó cinco víctimas fatales y cinco personas afectadas en su movilidad y salud.

Además de Ruth, las víctimas fatales fueron Braian Digan, Florencia Acosta, Sergio Veisaga y Karen Marín.