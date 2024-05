Piden no sembrar plantas verdes en invierno

Joaquín Elizalde, presidente de la Sociedad Rural Salteña, en diálogo con El Tribuno habló sobre la problemática que causó la chicharrita en los cultivos de maíz, zonas más y menos afectadas, medidas de control, preocupación de los productores, posibles reducciones en la siembra de maíz el próximo año.

"En Salta se sembraron 450 mil hectáreas y todavía no se sabe bien el daño que va a causar en total. Hay productores que ya tienen el 100% de su producción (perdida) y las zonas más afectadas son Joaquín V. González, Gaona y Quebrachal porque son lugares donde se hace maíz de primavera o temprano. Los que están fuera de esa zona, igual van a tener pérdidas significativas. Después hay productores que no tienen maíz cerca y el daño va a ser mínimo. La chicharrita obviamente que no es un tema nuevo, es de hace varios años que se viene conviviendo, pero este año fue muy agresivo", expresó el titular de la Sociedad Rural.

"¿Qué es lo que creemos que se puede hacer?", se preguntó Joaquín Elizalde y expresó que actualmente se está investigando cuáles son los híbridos más resistentes o tolerantes a este insecto, aunque aclaró que no hay uno que sea totalmente resistente.

"Después hay que cortar con ese famoso corte puente verde, todo lo que es la planta durante el invierno y primavera, que no haya nada vivo, que es donde se mantiene el virus o la chicharrita. Después hay mucho de conciencia hacia los productores para que siembren más o menos en la misma fecha, para que se cuiden con los rastrojos. Obviamente la zona es muy grande y acá en la campaña que estamos haciendo, lo que estamos tratando de transmitir es que nadie se salva solo. Por más de que vos hagas todo bien en tu campo, no te vas a salvar. Hay que tener mucho cuidado, mucha conciencia", sentenció.

Un punto que quiso aclarar es una creencia sobre la fumigación. "No es si fumigas más tenés mejores resultados", destacó. Joaquín Elizalde aclaró que pasa más por un tema de curado de semilla, de cuidado del ambiente, en el sentido de no tener plantas vivas. "Eso hay que aclararlo porque hay gente que está diciendo que por ahí hay que fumigar mucho más y no es así", agregó.

Según Elizalde, los productores menos afectados, serán aquellos que sembraron más temprano maíz, ya que los que lo hicieron a partir de febrero, tuvieron un doble golpe con la chicharrita y la sequía. "Hay que terminar de ver cuál impacta más. Pero te diría que hay zonas que van a ser zonas buenas, con un daño del 15-20%, pero siempre algo va a tener daño", añadió.

En este año, la mejor forma de combatir al insecto será tener cuidado con no dejar plantas verdes durante el invierno y primavera. "El maíz tardío de la pampa húmeda seguramente se deje de hacer para que ahí haya un vacío sanitario. El maíz temprano de la zona nuestra seguramente también se va a tener que hacer con mucho cuidado si es que no se deja hacer. Y bueno, buscarle las fechas óptimas para que el daño no sea tan grande", aseguró.

Respecto a los productores, contó que en general están muy preocupados y aclaró que se están tomando algunas medidas; pero es un tema "muy preocupante" en el sector sobre todo porque el maíz es un cultivo que le da mucha sostenibilidad al sistema.

"Creo que en Salta y en Argentina se va a bajar la cantidad de maíz para el año que viene. Se habla de productores que van a dejar de sembrar o sembrar la mitad, eso es mucho. Obviamente que va a ser por un año hasta que se vea que se puede hacer, pero dejar de hacer maíz es imposible", finalizó.