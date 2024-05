Las batallas, las guerras y los brindis mineros

Por Daniel Bosque, periodista y director de CLUBMinero

Lo importante es que hablen de vos. Y en el balance del 7-M, el superávit de imagen la minería es notable. En medios grandes y pequeños, lo mismo que en las redes, mucho se comenta el potencial y progreso de las exploraciones y explotaciones mineras de la Argentina.

En tanto, el gran público se va enterando del lento madurar y las grandes inversiones que demanda la actividad. Lo que obliga a empresas y cámaras a recalcular el marketing: pasar al acto productor y exportador no es moco de pavo, menos aquí. El cambio de signo político gobernante ha disparado expectativas sobre el sector que aportó en 2023 sólo un 0,57% al PBI.

Era impensable hace un año esta víspera del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que ayudaría al desembolso de los famosos US$ 20.000 millones esperados en cobre, oro, plata, plomo y zinc, y otros hermanitos. Son los primos del litio, cuyo volumen argentino se duplicó con la apertura de Exar, antes de que el precio global se desplomara siguiendo los augurios porque hay más en el planeta y los coches eléctricos crecen mejor cuando hay subsidios.

El oro-plata, hasta ahora líder exportador, tiene la piel sensible. Por ejemplo, Veladero prolongará su vida hasta 2031, Cerro Negro permanecía aún cerrada por Santa Cruz a raíz del conocido accidente.

El litio, maduro en Jujuy y Catamarca, más Salta a full promete calentar el NOA y refrescar economías. Mientras, ha enrojecido debates por la incursión del Estado en el negocio con las nuevas regulaciones, el reparto de la renta minera, el déficit de infraestructura, el capital humano todavía insuficiente para crecer.

"Empresarios y empresas disimulan los no pocos errores del Javier Milei inicial y esperan el maná de menores tributos".

En litio y no litio, urge repensar bases del desarrollo, como la disponibilidad vial y energética, más aún si no hay obra pública, cuestión ésta que castiga a la minería no metalífera proveedora. Los mineros miran a Neuquén que anunció su super plan vial para dejar atrás trastornos y sobrecostos permanentes en Vaca Muerta. Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz tienen problemas similares que condicionan a la minería que transporta grandes tonelajes de insumos pesados, piedras y calizas por carreteras peores que a principios de siglo.

Empresarios y empresas disimulan los no pocos errores del Javier Milei inicial y esperan el maná de menores tributos. Varios palmeaban a Sergio Massa y su frenesí de gasto público e inflación, un techo bajo pero que permitía aprovechar el gap entre dólares. Un peaje, decían, eran las propinas por izquierda para poder importar lo básico.

Si algo ha signado a estos 12 meses, en el que el oro escaló 20%, es que el libro de pases de proyectos (cuando un yacimiento todavía no es mina en producción) ha estado encendido, con la novedad del retorno al país de grandes que se fueron hace décadas como Teck, Kinross, BHP y Rio Tinto.

Además, la minería está mejor valorada por la sociedad y los poderes públicos que en mayo 2023, pero la macro y microeconomía están mucho peor. No sólo provincias, como Mendoza, y grandes pulpos financieros y económicos de la Argentina se quieren sentar a este banquete. O no quieren salirse de la foto, como el camaleónico gobierno de Catamarca.

Lo primero que escuchan, por afuera del litio y sus estrenos de Eramine, Posco, Rio Tinto, Ganfeng y otros en puerta, es que los platos tardarán en llegar y que siempre habrá anti-minería dispuesta a arruinar planes.

La minería, en new deal, subraya su cautela. No somos Chile ni Perú, tampoco Brasil que va camino a superpotencia también en minería. Aquí se está agotando el oro -plata y el gran imperio del cobre que falta en el mundo necesita acceder a capitales de riesgo y a despejar, con solidez, la incógnita del agua escasa.

En tanto, ha crecido la alusión a la geopolítica. Con Joe Biden y su agenda verde llegaron aquí funcionarios de Estados Unidos alertando tarde sobre la invasión china. Dios fue parcialmente generoso con la Argentina en abundancia de minerales estratégicos, pero con el cobre, hoy por los US$ 10.000, muy cerca del record de marzo 2022, y el litio, que vale menos 1/5 de 2023, le alcanza para proyectar otro tamaño. El hidrógeno patagónico sigue verde más allá de grandes anuncios y fomentos. Dossiers de los think tanks del mundo desarrollado hablan de que el mundo out BRICS que amamos en este rato preferiría agotar primero los recursos en el Sur del globo donde no hay movimientos adversos como en Silver Peak, el yacimiento de litio de Albemarle en USA.

En la pre-pandemia, ya se advertía el espectro de la Tercera Guerra Mundial por China vs. Taiwán, pero olvidamos a Putin y ortodoxos dispuestos a arrasar Ucrania. El clima enloqueció más con la guerra en Gaza y las bolsas, sufren y ganan por el manu militari de los presupuestos de EE.UU. y UE. Tasas, acecho de inflación, monedas volátiles, fiestas de oro, plata y bitcoins. Más el latente regreso de Donald Trump.

"Si llueven bombas, corran al refugio de la Argentina Liberal" podría ser un lema. Al final, hablamos bastante del mundo caliente y economías frías y no tanto de yacimientos y geologías abundantes. La vida es así. Feliz Día de la Minería.