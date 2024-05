La mirada legislativa sobre la actividad minera en Salta

La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, integrada por nueve legisladores, es una de las Comisiones que adquirió protagonismo en los últimos años a raíz del auge de la actividad. Desde allí los legisladores diagraman leyes pero también observan la aplicación que hacen de las mismas desde el Ejecutivo. De cara a la promesa de la minería, las posturas comienzan a dividirse, entre pedir mayor control externo como interno, desde el propio Ejecutivo hacia las empresas o control hacia el propio ejecutivo. Más allá de las diferentes posturas, todos proyectan el mismo objetivo: la explotación de los recursos en beneficio de las comunidades sin descuidar el medioambiente.

"Vemos que existe una demora exagerada en el otorgamiento de los Certificados de Aptitud Ambiental" Guillermo Durand Cornejo

Para el diputado Guillermo Durand Cornejo, hay que avanzar más rápido en la explotación. Sobre la explotación del litio advirtió que "hoy está pero mañana no se sabe", en referencia a la potencial competencia que tiene contra otros minerales y el avance científico."Mientras tanto en nuestra provincia no se lo toma en serio y no nos estamos apurando para que se explote ya el producto que se necesita", explicó y aseguró que "hay una demora exagerada en el otorgamiento de los Certificados de Aptitud Ambiental". En ese marco ejemplificó que durante una reunión con representantes de la empresa Taca Taca (empresa que explotará el cobre en Tolar Grande y que se encuentra en etapa de exploración avanzada), se informó a los legisladores que "desde el 2019 la empresa tiene un trámite iniciado y al dia de hoy no tiene el certificado. Y por otro lado vemos que la empresa cumple todo lo que le está indicando", aseguró. Durand Cornejo destacó que la actividad "podría ser infinitamente más grande, más exponencial", si desde el ejecutivo "se pusieran las pilas", y explicó que " las empresas no inyectan un peso más hasta tanto tener el Certificado de Aptitud Ambiental. No hay apuros del gobierno para que ya se comience", concluyó.

"Deberíamos hacer un trabajo más específico y fuerte para contener las comunidades y que vean y sean parte del progreso" Juan Esteban Romero

En tanto, el presidente de la Comisión de Minería Juan Esteban Romero, se diferenció y destacó que es necesario madurar algunos procesos para no regar la "semilla de la antiminería". En ese orden aseguró que "la línea es bastante delgada y hay algunos que necesitan avanzar en sus proyectos, pero tenemos que pensar a futuro", indicó. A la par, remarcó que los proyectos que hay presentados como el de Taca Taca, "pueden cambiar la matriz productiva de la provincia". Aunque aclaró que más allá de los beneficios "de todas maneras debe ser sustentable y responsable con las comunidades y el medioambiente".

El presidente junto a otros diputados de la Comisión viajaron hace unos días a Tolar Grande donde se reunieron con funcionarios y asociaciones de vecinos. "Deberíamos hacer un trabajo mucho más específico y fuerte para poder contener las comunidades y que vean y sean parte del progreso que ofrece la minería, apoyando con infraestructura y capacitación", especificó.

En cuanto a lo que pasó con la minera coreana Posco donde se detectaron 15 trabajadores extranjeros no registrados, Romero aseguró que el caso "no solo afecta a la empresa sino a la actividad en general". Por ello, aseguró, "el ejecutivo debería darle recursos a la Secretaría de Minería para que tenga las herramientas y poder para hacer controles", como parte de "un esfuerzo para tener instituciones fuertes y si hay irregularidades comprobadas, ser implacables con las sanciones". De esta manera, indicó el funcionario, "el mensaje" que se dará es que "acá se deben cumplir las leyes y contratar a trabajadores salteños". Consultado por si puede tratarse por necesidad de mano de obra calificada no disponible en la provincia, insistió que por ello "se debe mirar de acá a cinco años", para que "se capaciten a los trabajadores".