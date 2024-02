Impulsado por las swifties el gusto por las pulseras de la amistad sigue en Salta

Entre las numerosas anécdotas que dejó el paso de la imbatible Taylor Swift por Argentina, una de las más destacadas involucró a Iván de Pineda. Durante uno de los conciertos brindados por la cantante estadounidense en el estadio de River, varios asistentes captaron al presentador intercambiando pulseras de la amistad con otros swifties.

En medio de la oleada de fans incondicionales que se apropió de noviembre, se hizo evidente el significado de las "friendship bracelets" entre ellos, y sorprendió el gesto del conductor al participar de este ritual, como uno más.

Recientemente, De Pineda volvió a acaparar la atención cuando una concursante de su programa, Escape Perfecto, le ofreció una pulsera con su nombre para intercambiar, siguiendo la tradición. Aunque él le respondió que no podía entregarle en ese momento ninguna de las suyas, su explicación conmovió a la participante en lugar de molestarla, e incluso generó una oleada de ternura tanto en ella como en las redes sociales, donde los elogios y muestras de afecto hacía él no se hicieron esperar.

Durante el programa del viernes pasado, dos concursantes habían llevado sendas pulseras de la amistad, una para Iván y otra para su compañera, Josefina "la China" Ansa. "Mirá lo que te traje porque vi que estuviste en el concierto de Taylor Swift y cambiaste muchas pulseras", le dijo Paula, la participante, mientras su hermana Mai acercaba la suya a Josefina. "¡Con mi nombre!", exclamó sorprendido Iván, mostrándola a la cámara con una sonrisa que reflejaba su emoción.

"Yo tengo algunas más, después te doy una", le prometió el conductor, y le explicó por qué no podía ofrecerle ninguna de las que llevaba en su muñeca derecha para corresponderle.

"Tienen los nombres de mi mujer y el mío, con dos canciones, Ivy y Starlight. Mi mujer se llama Luz, entonces funciona de esa manera", se excusó. Según había contado anteriormente, las pulseritas se las habían regalado sus sobrinas y la referencia a él y a su compañera de hace más de veinte años, Luz Barrantes (Starlight significa en inglés "Luz de las estrellas") lo motivaron a que no pudiera desprenderse de ellas.

Una vez más, las redes se llenaron de mensajes de apoyo y admiración para el conductor. Frases como "el hombre definitivo", "el mejor que pueda existir" o "mientras todo se derrumba nos podemos aferrar a Iván de Pineda" inundaron X (o el antiguo Twitter).

La costumbre que tanto llamó la atención en los conciertos de River tiene su origen en un tema de la nacida en Pensilvania, "You're on Your Own, Kid", incluida en su álbum "Midnights" (2022). Y a una frase en particular: "So make the friendship bracelets, take the moment and taste it", que se traduce como "Haz las pulseras de la amistad, aprovecha el momento y saboréalo".

Los fans tomaron nota y desde entonces las pulseritas, como la música de su mentora, viajan de mano en mano.

Una tradición

En el Marketplace de Facebook son varias las emprendedoras que ofrecen las pulseras de la amistad. Por ejemplo, Lucía del Rosario Chúngara (25) las hace con la firma de su emprendimiento mdhilos. Lucía relaciona las pulseras de la amistad con el aislamiento social obligatorio para frenar la propagación del coronavirus en 2020 por varias razones. Primero porque aquel año creó sus cuentas de Instagram y Facebook para difundir su trabajo y segundo porque dice que en aquella época en que los contactos físicos estaban impedidos de concretarse la tradición de la pulsera de la amistad, cuyo genésis puede rastrearse (con algunos matices como dije que se completa, por ejemplo) en las décadas de los 70 y 80, sufrió un revival.

"Yo tenía habilidades para las manualidades y había aprendido en la escuela con una amiga a hacer una pulsera básica. Luego empecé a mirar videos tutoriales por redes sociales y me dediqué a hacer pulseras más personalizadas, con dibujitos, con animalitos. Justo en el año de la pandemia habían salido muchas pulseras para compartir, en hilo rojo y infinito, y entonces me dediqué de lleno a hacerlas. Entonces venían los cadetes a retirar los encargos de mi casa", recordó.

Lucía añadió que se inspira en las series de dibujos animados, buscando captar el interés de varias generaciones que los hayan seguido, como "Las chicas superpoderosas", "Los escandalosos", "Gravity Falls", "¡Oye Arnold!" o "Tinkerbell".

Los tríos de amigas buscan las chicas superpoderosas. Javier Rueda

Dice que estudia atributos y colores de los personajes que le atraen a ella -y al público- porque mantienen una amistad o una historia de amor -entre estos últimos Wade y Ember, de "Elementos"- con las que se identifiquen las personas.

"Entre los modelos que más me piden salen más las que son para parejas. Ya sea con una inicial, un corazón, una fecha en específico, con un imán de corazón. También me dediqué a vender collares para compartir. Esos también salen bastante, porque es para regalarle a una persona especial. O para amigos también. Se ve mucho el trío de amigas que buscan personajes que van de a tres", dijo.

Añadió que estos motivos son más duraderos que la moda swiftie, que sí constató en noviembre pasado. "Me pidieron bastantes, algunas personalizadas, otras con nombres de las amigas. Me dejo guiar mucho por lo que la persona quiere: nombres, una fecha, un corazón, un color en específico", detalló.

Para la línea de parejas se inspira en personajes animados. Javier Rueda

La swiftie

Una de las partes fundamentales del diseño de una pulsera swiftie son las letras, que le dan singularidad al modelo, ya sea incorporando un término, verso, nombre, chiste relacionados con la cantante.

Además, al hacer la pulsera para "The Eras Tour", se habían visto por internet recomendaciones de adoptar una paleta de colores específica asociada con cada época de Taylor. Por ejemplo, el azul oscuro para representar "Medianoche", el rojo para "Rojo" o el morado para "Habla ahora". Así, experimentar con diferentes colores ayudaría a que la pulsera combine con el término elegido.

El público

Puesta a analizar a sus clientes Lucía indicó que por lo general le compran los jóvenes, para obsequiarlas amigos o parejas. "Pero también hay personas grandes a las que les gusta llevar puestas pulseras tejidas, aunque más compran las que ofician de talismanes de protección como las de los siete nudos o el ojo turco", concluyó.