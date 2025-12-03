Cerrillos se prepara para la XXII Expo Futuro: una muestra de talento y oficios

La plaza Serapio Gallegos volverá a convertirse en un gran taller a cielo abierto. El viernes 12 de diciembre, desde las 18.30, Cerrillos será sede de la “XXII Expo Futuro”, un encuentro que cada año reúne a cientos de vecinos para conocer de cerca las producciones de los cursos de formación de la Fundación Futuro, dirigida por el Lic. Carlos Jorge y la docente Silvia Kratky.

Durante todo el ciclo 2025, las prácticas de los distintos oficios se realizaron en instituciones y viviendas particulares. Los vecinos aportaron materiales; la Fundación, el conocimiento y la mano de obra. El resultado fue muy positivo, ya que por un lado los estudiantes ganaron una experiencia real; y por el otro, muchas familias e instituciones pudieron mejorar sus espacios gracias a este modelo de trabajo comunitario.

La Expo será un espacio para recorrer, preguntar y descubrir todo lo que los alumnos aprendieron en los talleres que la Fundación ofrece en Cerrillos y La Merced, con cursos que van desde la gastronomía hasta la marroquinería, pasando por decoración, costura, informática, barbería y más.

Un evento para toda la familia

La Expo Futuro invita a los vecinos a recorrer stands, conocer productos elaborados por los alumnos y disfrutar una tarde de aprendizaje, creatividad y encuentro. Es la oportunidad ideal para ver cómo la formación profesional transforma vidas y comunidades. La entrada es libre y gratuita.

Los cursos que se exhibirán

Desde la Fundación Futuro informaron que, los cursos anuales que dicta con Resolución Ministerial, son: Gastronomía y Catering, Panadería y Pastelería, Computación Básica, Peluquería y Peluquería Superior, Carpintería, Decoración de Eventos, Albañilería e Instalaciones Sanitarias, Ayudante de Cocina (en La Merced) y Peluquería Básica (en La Merced)

Además, en Cerrillos se dictan capacitaciones como Barbería, Esteticista para Tratamiento Integral de Uñas, Iniciación al Corte, Corte y Confección, Bordado, Marroquinería, Tejido, Inglés, Informática para la Administración, Oratoria, Pastelería, Armado y Decoración de Tortas, Ramas de Cerámica, Artes y Oficios, Maquillaje Artístico, y Orfebrería y Cuero. Y en La Merced, vecinos y estudiantes acceden a cursos de Costura, Marroquinería, Macramé, Barbería, Informática, Ayudante de Cocina y Peluquería Básica