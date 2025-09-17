PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
17 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Villa Balcón
Fundación Roberto Romero
Educación en Salta
Peregrinos
Ataque violento en Orán
Primavera
Investigan dos muertes en Orán
ANDIS
donald trump - carlos III
Lázaro Caballero
Villa Balcón
Fundación Roberto Romero
Educación en Salta
Peregrinos
Ataque violento en Orán
Primavera
Investigan dos muertes en Orán
ANDIS
donald trump - carlos III
Lázaro Caballero

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1455.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Vida y Tendencia

En primavera, cuáles son claves para renovar la alimentación y recuperar hábitos saludables

Frutas, verduras, mucha agua...suele ser la frase más común a la hora de hacer dieta, pero en realidad el aumento en las temperaturas, obliga a comer liviano para sentirse mejor.

Carina Costello

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 08:40
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Con la llegada de la primavera, las altas temperaturas invitan a dejar atrás los platos calóricos del invierno y apostar por comidas frescas y livianas. Nutricionistas recomiendan aprovechar esta estación para sumar frutas, verduras y actividad física a la rutina diaria y así mejorar la salud y el peso.

La estación de las flores es sinónimo de cambios. “Este es el mejor momento para modificar los hábitos”, asegura la licenciada en Nutrición Soledad Ceballos, quien destaca que el calor obliga a variar los menús y dejar de lado guisos y comidas muy calóricas.

Cinco porciones al día

Ceballos subraya que el consumo de frutas y verduras debe alcanzar cinco porciones diarias. Lo ideal: medio plato de vegetales en almuerzo y cena, más frutas en desayuno y merienda. Esto aporta fibra, agua, vitaminas y minerales, genera saciedad y ayuda a reducir el consumo de pan e hidratos.

Frutas de estación como ananá, frutillas y kiwi, junto con las clásicas banana, manzana y naranja, son las más aconsejadas. Siempre es preferible comerlas crudas para conservar mejor sus nutrientes.

Evitar trampas y elegir condimentos naturales

La nutricionista advierte que no es lo mismo comer la fruta fresca que en tartas, licuados o jugos con azúcar. Si se opta por jugos, no superar un vaso de 200 ml. Para las verduras, mejor ensaladas crudas o cocciones rápidas como salteados.
En los condimentos, recomienda reemplazar picantes y especias fuertes por hierbas aromáticas como albahaca, romero, laurel u orégano. También se pueden sumar especias como la cúrcuma por su efecto antiinflamatorio.

Meriendas y picadas más saludables

Entre las colaciones, Ceballos sugiere reemplazar infusiones con panificados por yogur griego natural con frutas, frutos secos o coco rallado. Este tipo de yogur es rico en proteínas y probióticos, fundamentales para cuidar la flora intestinal, sobre todo en épocas de calor.


Para las picadas, aconseja preferir carnes magras, huevo en omelette o soufflé, humus con bastones de vegetales, quesos livianos, galletas con semillas y frutos secos. También reducir los fiambres por su alto contenido de sodio y elegir bebidas sin azúcar, como aguas saborizadas con frutas, té frío o infusiones de hierbas.

Sumar movimiento

Para lograr objetivos como bajar cinco kilos antes de fin de año, la nutricionista destaca la importancia de acompañar la alimentación con actividad física regular: de tres a cinco horas semanales de una disciplina que se disfrute, como caminar, andar en bicicleta, bailar o nadar.
Además, recomienda beber entre 8 y 10 vasos de agua al día para mantenerse hidratado.

“La primavera es una invitación a adquirir nuevos hábitos. Con agua, comida fresca y ejercicio, no solo se ve el cambio en el cuerpo, también en el ánimo”, resume Ceballos.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD