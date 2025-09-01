¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

1 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Milagro 2025
#MilagroParaElMundo
Impuesto automotor
Los audios de Spagnuolo
Rally Raid
terremoto en Afganistan
Escándalo de los audios
Elecciones en Corrientes
$1310.00

$1320.00

El Hombre Inesperado 2x1 con Club

Lunes, 01 de septiembre de 2025 18:12
Interpretada por Germán Palacios e Inés Estévez, está dirigida por los mismos actores. Un viaje. Un encuentro impensado. Dos soledades coinciden en un mismo vagón de tren. Sus pensamientos vuelan hasta entrecruzarse en un intercambio pleno de poesía, humor, inteligencia y giros sorprendentes que podrían transformar sus vidas. Cuánto de esto es azar? Cuánto es destino? El espectador va a decidirlo mientras viaja con ellos. Con vestuario de Romina Giangreco; escenografía de Ariel Vaccaro; diseño de iluminación de Ricardo Sica y diseño sonoro con música original de Francisco Sicilia, la producción de Nachi Bredeston y Juan Manuel Caballe. Obtené tu beneficio en boleterías de Casa de la Cultura.

