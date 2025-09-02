Salta presenta los campeonatos Argentino y Sudamericano de fisicoculturismo

Hoy se realizarán los lanzamientos de dos grandes torneos de fisicoculturismo que tendrá a Salta como sede: los Campeonatos Argentino y Sudamericano. Los organizadores de estas competencias se reunirán con los medios de comunicación en Mitre 23, a las 10, para dar detalles de los torneos que se llevarán a cabo a fines del corriente mes.

Estarán presentes Darío Madile, presidente de Concejo Deliberante; Nacho García Bes, secretario de Deportes; Gastón Galindez, diputado electo; Ignacio Jarsún, director Aguas del Norte; y ⁠Claudio Abreo, representante de NABBA Argentina.

El Campeonato Argentino se desarrollará el 27 de septiembre, en la Usina Cultural, mientras que el Sudamericano se realizará al día siguiente en la misma sede. El certamen nacional será clasificatorio para el torneo continental, donde se entregarán importantes premios.